Графики отключений света 26 декабря будут действовать в большинстве регионов Украины
19:17, 25 декабря 2025
Из-за атак РФ в Украине снова применят почасовые отключения электроэнергии.
НЭК «Укрэнерго» сообщила, что в пятницу, 26 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
В компании отметили, что решение о введении ограничений принято из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на объекты энергетической инфраструктуры.
