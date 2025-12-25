Графики отключений света 26 декабря будут действовать в большинстве регионов Украины

Из-за атак РФ в Украине снова применят почасовые отключения электроэнергии.

НЭК «Укрэнерго» сообщила, что в пятницу, 26 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В компании отметили, что решение о введении ограничений принято из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на объекты энергетической инфраструктуры.

