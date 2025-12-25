Графіки відключень світла 26 грудня діятимуть у більшості регіонів України

Через атаки РФ в Україні знову застосують погодинні відключення електроенергії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

НЕК «Укренерго» повідомила, що у п’ятницю, 26 грудня, в більшості регіонів України застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

У компанії зазначили, що рішення про запровадження обмежень ухвалене через наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.