Графики отключений света: за что отвечают Укрэнерго, Госэнергонадзор и облэнерго

Государственная инспекция энергетического надзора разъяснила, кто и за что отвечает в процессе отключения электроэнергии.

НЭК «Укрэнерго» — видят дефицит и дают команду: «Нужно снизить потребление на 2 очереди». Они не знают вашего адреса, они балансируют общую систему страны, чтобы избежать масштабных аварий.

Облэнерго (ОСР) — по согласованию с областными государственными администрациями составляют те самые графики (ГПВ), которые вы видите в чат-ботах и на сайтах. Получают команду от Укрэнерго о снижении потребления и решают, какая очередь отключается в данный момент.

Госэнергонадзор — арбитр. НЕ составляет графики. НЕ отключает рубильники. НЕ управляет диспетчерами облэнерго. Задача инспекции — проверять, чтобы:

графики применялись равномерно (не «забывали» об одной очереди в пользу другой) — в течение недели все очереди имели свет одинаковое количество часов;

под «критическую инфраструктуру» не маскировали бизнес-центры или VIP-дома;

заявленные часы отключений соответствовали реальности (насколько это технически возможно).

