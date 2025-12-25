  1. В Украине

Графики отключений света: за что отвечают Укрэнерго, Госэнергонадзор и облэнерго

17:53, 25 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Госэнергонадзор заявил, что графики применялись равномерно, чтобы в течение недели все очереди имели свет одинаковое количество часов.
Графики отключений света: за что отвечают Укрэнерго, Госэнергонадзор и облэнерго
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная инспекция энергетического надзора разъяснила, кто и за что отвечает в процессе отключения электроэнергии.

НЭК «Укрэнерго» — видят дефицит и дают команду: «Нужно снизить потребление на 2 очереди». Они не знают вашего адреса, они балансируют общую систему страны, чтобы избежать масштабных аварий.

Облэнерго (ОСР) — по согласованию с областными государственными администрациями составляют те самые графики (ГПВ), которые вы видите в чат-ботах и на сайтах. Получают команду от Укрэнерго о снижении потребления и решают, какая очередь отключается в данный момент.

Госэнергонадзор — арбитр. НЕ составляет графики. НЕ отключает рубильники. НЕ управляет диспетчерами облэнерго. Задача инспекции — проверять, чтобы:

  • графики применялись равномерно (не «забывали» об одной очереди в пользу другой) — в течение недели все очереди имели свет одинаковое количество часов;
  • под «критическую инфраструктуру» не маскировали бизнес-центры или VIP-дома;
  • заявленные часы отключений соответствовали реальности (насколько это технически возможно).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

электроэнергия отключение света Укрэнерго графики отключений света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине может появиться Всеукраинский день медитации

В Украине предлагают ежегодно отмечать Всеукраинский день медитации и организовывать образовательные, просветительские и культурные мероприятия для снижения стресса.

Верховный Суд: отказ в признании потерпевшим не подлежит апелляционному обжалованию

КУС ВС отказал в удовлетворении кассационной жалобы по делу о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и признании потерпевшим.

В Раде зарегистрирован законопроект о повышении оплаты труда работников внешкольного образования

Законопроект позволит учредителям внешкольных учреждений повышать зарплаты и вводить дополнительные стимулы для педагогов.

Дело стоимостью в полмиллиона: ВП ВС разграничила вознаграждение судьи и вознаграждение члена ВСП

Попытка приравнять вознаграждение члена ВСП к судейскому не нашла поддержки у Большой Палаты — Верховный Суд подчеркнул различную правовую природу этих выплат.

В Верховной Раде предлагают реформировать систему ТЦК: в громадах могут появиться поселковые центры комплектования

Законодательные изменения должны устранить недостатки в работе подразделений ТЦК

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]