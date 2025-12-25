  1. В Україні

Графіки відключень світла: за що відповідають Укренерго, Держенергонагляд та обленерго

17:53, 25 грудня 2025
Держенергонагляд заявив, що графіки застосовувалися рівномірно, щоб упродовж тижня усі черги мали світло однакову кількість годин.
Державна інспекція енергетичного нагляду пояснила, хто і за що відповідає в процесі відключення світла.

1. НЕК «Укренерго» — бачать дефіцит і дають команду: «Треба знизити споживання на 2 черги». Вони не знають вашої адреси, вони балансують загальну систему країни, щоб уникнути масштабних аварій.

2. Обленерго (ОСР) — за погодженням із обласними державними адміністраціями складають ті самі графіки (ГПВ), які ви бачите в чат-ботах та на сайтах. Отримують команду від Укренерго про зниження споживання та вирішують, яка черга вимикається зараз.

3. Держенергонагляд — арбітр. НЕ складає графіки. НЕ вимикає рубильники. НЕ керує диспетчерами обленерго. Завдання інспекції — перевіряти, щоб:

- Графіки застосовувалися рівномірно (не забували про одну чергу на користь іншої) – упродовж тижня усі черги мали світло однакову кількість годин.

- Під «критичну інфраструктуру» не ховали бізнес-центри чи VIP-будинки.

- Заявлені години відключень відповідали реальності (наскільки це технічно можливо).

електроенергія відключення світла Укренерго графіки відключень світла

