Графіки відключень світла: за що відповідають Укренерго, Держенергонагляд та обленерго

Держенергонагляд заявив, що графіки застосовувалися рівномірно, щоб упродовж тижня усі черги мали світло однакову кількість годин.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна інспекція енергетичного нагляду пояснила, хто і за що відповідає в процесі відключення світла.

1. НЕК «Укренерго» — бачать дефіцит і дають команду: «Треба знизити споживання на 2 черги». Вони не знають вашої адреси, вони балансують загальну систему країни, щоб уникнути масштабних аварій.

2. Обленерго (ОСР) — за погодженням із обласними державними адміністраціями складають ті самі графіки (ГПВ), які ви бачите в чат-ботах та на сайтах. Отримують команду від Укренерго про зниження споживання та вирішують, яка черга вимикається зараз.

3. Держенергонагляд — арбітр. НЕ складає графіки. НЕ вимикає рубильники. НЕ керує диспетчерами обленерго. Завдання інспекції — перевіряти, щоб:

- Графіки застосовувалися рівномірно (не забували про одну чергу на користь іншої) – упродовж тижня усі черги мали світло однакову кількість годин.

- Під «критичну інфраструктуру» не ховали бізнес-центри чи VIP-будинки.

- Заявлені години відключень відповідали реальності (наскільки це технічно можливо).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.