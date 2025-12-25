  1. В Украине

Вклады в банках достигли 1,55 трлн грн: в какой валюте украинцы хранят сбережения

19:05, 25 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За год вклады граждан выросли на 206 млрд грн, или на 15,3%.
Вклады в банках достигли 1,55 трлн грн: в какой валюте украинцы хранят сбережения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По состоянию на 1 декабря объем средств населения на счетах украинских банков достиг 1,553 трлн грн. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев со ссылкой на данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

По его словам, за год вклады граждан выросли на 206 млрд грн, или на 15,3%. Наибольший рост зафиксирован в национальной валюте: объем гривневых депозитов составляет 1,021 трлн грн, что на 155 млрд грн больше, чем год назад. Вклады в иностранной валюте выросли на 50,3 млрд грн — до 531,5 млрд грн.

Таким образом, 65,8% средств населения хранится в гривне, тогда как 34,2% — в иностранной валюте.

Что касается размера сбережений, то более половины вкладчиков — 57,8% — держат в банках от 10 до 200 тысяч гривен. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 57,2%.

Традиционно преобладающая часть средств размещена на счетах «до востребования» — 70,4% от общего объема вкладов (против 69,3% годом ранее). Доля срочных депозитов, соответственно, сократилась до 29,6% с 30,7%.

В структуре срочных вкладов доминируют краткосрочные депозиты:

  • до 3 месяцев — 17,04%;
  • от 3 до 6 месяцев — 7,42%;
  • от 6 месяцев до года — 4,39%;
  • свыше одного года — 0,75%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги Даниил Гетманцев банк

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине может появиться Всеукраинский день медитации

В Украине предлагают ежегодно отмечать Всеукраинский день медитации и организовывать образовательные, просветительские и культурные мероприятия для снижения стресса.

Верховный Суд: отказ в признании потерпевшим не подлежит апелляционному обжалованию

КУС ВС отказал в удовлетворении кассационной жалобы по делу о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и признании потерпевшим.

В Раде зарегистрирован законопроект о повышении оплаты труда работников внешкольного образования

Законопроект позволит учредителям внешкольных учреждений повышать зарплаты и вводить дополнительные стимулы для педагогов.

Дело стоимостью в полмиллиона: ВП ВС разграничила вознаграждение судьи и вознаграждение члена ВСП

Попытка приравнять вознаграждение члена ВСП к судейскому не нашла поддержки у Большой Палаты — Верховный Суд подчеркнул различную правовую природу этих выплат.

В Верховной Раде предлагают реформировать систему ТЦК: в громадах могут появиться поселковые центры комплектования

Законодательные изменения должны устранить недостатки в работе подразделений ТЦК

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]