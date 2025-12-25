Вклады в банках достигли 1,55 трлн грн: в какой валюте украинцы хранят сбережения

За год вклады граждан выросли на 206 млрд грн, или на 15,3%.

По состоянию на 1 декабря объем средств населения на счетах украинских банков достиг 1,553 трлн грн. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев со ссылкой на данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

По его словам, за год вклады граждан выросли на 206 млрд грн, или на 15,3%. Наибольший рост зафиксирован в национальной валюте: объем гривневых депозитов составляет 1,021 трлн грн, что на 155 млрд грн больше, чем год назад. Вклады в иностранной валюте выросли на 50,3 млрд грн — до 531,5 млрд грн.

Таким образом, 65,8% средств населения хранится в гривне, тогда как 34,2% — в иностранной валюте.

Что касается размера сбережений, то более половины вкладчиков — 57,8% — держат в банках от 10 до 200 тысяч гривен. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 57,2%.

Традиционно преобладающая часть средств размещена на счетах «до востребования» — 70,4% от общего объема вкладов (против 69,3% годом ранее). Доля срочных депозитов, соответственно, сократилась до 29,6% с 30,7%.

В структуре срочных вкладов доминируют краткосрочные депозиты:

до 3 месяцев — 17,04%;

от 3 до 6 месяцев — 7,42%;

от 6 месяцев до года — 4,39%;

свыше одного года — 0,75%.

