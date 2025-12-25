Вклади у банках сягнули 1,55 трлн грн: у якій валюті українці зберігають заощадження

За рік вклади громадян зросли на 206 млрд грн, або на 15,3%.

Станом на 1 грудня обсяг коштів населення на рахунках українських банків сягнув 1,553 трлн грн. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на дані Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За його словами, за рік вклади громадян зросли на 206 млрд грн, або на 15,3%. Найбільше зростання зафіксовано у національній валюті: обсяг гривневих депозитів становить 1,021 трлн грн, що на 155 млрд грн більше, ніж рік тому. Вклади в іноземній валюті зросли на 50,3 млрд грн — до 531,5 млрд грн.

Таким чином, 65,8% коштів населення зберігається у гривні, тоді як 34,2% — в іноземній валюті.

Що стосується розміру заощаджень, то понад половина вкладників — 57,8% — тримають у банках від 10 до 200 тисяч гривень. Для порівняння, торік цей показник становив 57,2%.

Традиційно переважна частка коштів розміщена на рахунках «до запитання» — 70,4% від загального обсягу вкладів (проти 69,3% роком раніше). Частка строкових депозитів, відповідно, скоротилася до 29,6% з 30,7%.

У структурі строкових вкладів домінують короткострокові депозити:

до 3 місяців — 17,04%;

від 3 до 6 місяців — 7,42%;

від 6 місяців до року — 4,39%;

понад один рік — 0,75%.

