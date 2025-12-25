Практика КГС ВС за ноябрь 2025 года: собственность, земля, договоры, трудовые споры

В обзоре отражены важнейшие правовые выводы, которые имеют значение для формирования единства судебной практики.

Верховный Суд представил ежемесячный обзор актуальной судебной практики Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда — за ноябрь 2025 года.

В обзоре отражены важнейшие правовые выводы, которые имеют значение для формирования единства судебной практики. Среди этих выводов, сгруппированных по различным категориям дел, в частности, содержатся следующие:

– в спорах, возникающих по вопросам защиты права собственности, обращено внимание на то, что если имущество длительное время находилось в гражданском обороте как жилое, было приватизировано и неоднократно отчуждалось по возмездным договорам, а государственные реестры не содержали сведений о правах или обременениях истца, добросовестный приобретатель вправе полагаться на эти данные и приобретает имущество свободным от незарегистрированных прав. При отсутствии возражений истца более 16 лет и с учетом последовательных отчуждений ошибочный кадастровый номер в договоре не свидетельствует о недобросовестности приобретателя и не является основанием для истребования дома;

– в спорах, возникающих из земельных правоотношений, отмечено, что:

паспорт гражданина Украины является достаточным документом для подтверждения личности и гражданства при участии в земельных торгах по продаже земельного участка сельскохозяйственного назначения. Требование организатора торгов подавать дополнительные документы для подтверждения гражданства, в частности справку ГМС, не предусмотрено нормами земельного законодательства;

земельные участки для захоронений являются специально отведенными земельными участками, которые не могут использоваться для иных целей. Органы местного самоуправления имеют право отводить сектора для почетных захоронений, военных захоронений, а также для захоронений по национальному или религиозному признаку, включая создание мемориальных бульваров, скверов, парков и курганов Славы вне территории мест захоронения;

– в спорах, возникающих из сделок, в частности договоров, констатировано, что предварительный договор не может признаваться мнимым в части отдельных его положений, поскольку по смыслу статьи 235 ГК Украины мнимость может существовать в отношении вида сделки, а не ее отдельных условий, так как нормы ГК Украины не допускают такой правовой конструкции, как мнимость в части условий сделки;

– в спорах, возникающих из трудовых правоотношений, указано, что годичный срок для обращения работодателя в суд с иском о взыскании материального ущерба с работника исчисляется со дня его выявления. Если ущерб установлен актом инвентаризации, ревизии или проверки, днем выявления считается день подписания соответствующего документа. Наличие уголовного производства в отношении работника не влияет на юридическую силу таких актов и не приостанавливает течение годичного срока;

– в спорах, возникающих из жилищных правоотношений, указано, что жилое помещение не считается «жилищем» в понимании п. 1 ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, если лицо не доказало наличие достаточной и устойчивой связи с ним. Выселение из служебного жилья, которое не является единственным местом проживания для лица или его семьи, не нарушает справедливого баланса между общественным интересом и правами этого лица и имеет легитимную цель;

– в спорах, возникающих из наследственных правоотношений, констатировано, что доля участника в уставном капитале общества является составной частью наследственного имущества и наследуется наследниками в полном объеме, если отсутствуют достоверные доказательства исключения участника, уменьшения уставного капитала или ликвидации общества. Общество обязано предоставить наследникам информацию о размере доли для оформления наследственных прав;

– относительно применения норм процессуального права отмечено, что:

отмена усыновления является личным неимущественным правом, которое не входит в состав наследства. Процессуальное правопреемство возможно лишь при переходе имущественных прав от одного лица к другому, а поскольку отмена усыновления прекращает личные и имущественные права и обязанности между ребенком и его усыновителями и восстанавливает права и обязанности между ребенком и его родителями либо родственниками по происхождению, такие правоотношения не допускают правопреемства;

районные территориальные центры комплектования и социальной поддержки являются обособленными подразделениями и не имеют статуса юридических лиц. Филиалы и представительства без статуса юридического лица не обладают гражданской процессуальной дееспособностью и не могут быть стороной в гражданском процессе. Поэтому дела, в которых ответчиком указано такое филиал или представительство, не подлежат рассмотрению, поскольку отсутствует надлежащая сторона, а следовательно невозможно разрешить гражданский спор;

если окончание годичного срока на апелляционное обжалование судебного решения приходится на выходной день, последним днем срока является первый после него рабочий день. Подача апелляционной жалобы в такой рабочий день считается совершенной в пределах срока, а не после его истечения. Суд апелляционной инстанции не вправе отказать в открытии апелляционного производства на основании ч. 2 ст. 358 ГПК Украины по причине якобы пропуска годичного срока, если апелляционная жалоба подана в первый рабочий день после выходного, на который приходилось окончание годичного срока;

для приостановления производства по делу в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 252 ГПК Украины в связи с пересмотром судебного решения в кассационном порядке Большой Палатой Верховного Суда необходимо наличие сходных правоотношений, которые оцениваются по содержательному, субъектному и объектному критериям, при этом содержательный критерий является ключевым. Различия по предмету, основаниям иска, условиям применения норм или частично по субъектному составу свидетельствуют об отсутствии сходства правоотношений и оснований для приостановления производства. Апелляционный суд не может применять указанную норму для приостановления производства, если дело еще не принято к производству Большой Палатой Верховного Суда.

