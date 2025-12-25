Минобороны запустило пилотный проект фото- и видеофиксации контроля качества тылового имущества ВСУ

Портативные видеорегистраторы используются для обеспечения прозрачности процедур.

Министерство обороны начало реализацию пилотного проекта по внедрению фото- и видеофиксации процедур контроля качества при приемке тылового имущества Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

Фото- и видеофиксация проводится с применением портативных видеорегистраторов (боди-камер), которые используют представители органов государственного обеспечения качества во время процедур контроля.

Применение средств фиксации направлено на обеспечение объективности и прозрачности процедур приемки продукции, а также формирование доказательной базы в случае возникновения спорных вопросов при выполнении договоров поставки.

Начальник Главного управления государственного обеспечения качества полковник Евгений Красников отметил, что внедрение фото- и видеофиксации соответствует современным подходам к обеспечению качества и будет способствовать повышению ответственности всех участников процесса поставки тылового имущества.

Полученные фото- и видеоматериалы будут использоваться исключительно для документирования результатов контроля качества и обоснования решений, принятых по его итогам.

