  1. В Украине

Минобороны запустило пилотный проект фото- и видеофиксации контроля качества тылового имущества ВСУ

18:11, 25 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Портативные видеорегистраторы используются для обеспечения прозрачности процедур.
Минобороны запустило пилотный проект фото- и видеофиксации контроля качества тылового имущества ВСУ
Фото: mod.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны начало реализацию пилотного проекта по внедрению фото- и видеофиксации процедур контроля качества при приемке тылового имущества Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

Фото- и видеофиксация проводится с применением портативных видеорегистраторов (боди-камер), которые используют представители органов государственного обеспечения качества во время процедур контроля.

Применение средств фиксации направлено на обеспечение объективности и прозрачности процедур приемки продукции, а также формирование доказательной базы в случае возникновения спорных вопросов при выполнении договоров поставки.

Начальник Главного управления государственного обеспечения качества полковник Евгений Красников отметил, что внедрение фото- и видеофиксации соответствует современным подходам к обеспечению качества и будет способствовать повышению ответственности всех участников процесса поставки тылового имущества.

Полученные фото- и видеоматериалы будут использоваться исключительно для документирования результатов контроля качества и обоснования решений, принятых по его итогам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине может появиться Всеукраинский день медитации

В Украине предлагают ежегодно отмечать Всеукраинский день медитации и организовывать образовательные, просветительские и культурные мероприятия для снижения стресса.

Верховный Суд: отказ в признании потерпевшим не подлежит апелляционному обжалованию

КУС ВС отказал в удовлетворении кассационной жалобы по делу о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и признании потерпевшим.

В Раде зарегистрирован законопроект о повышении оплаты труда работников внешкольного образования

Законопроект позволит учредителям внешкольных учреждений повышать зарплаты и вводить дополнительные стимулы для педагогов.

Дело стоимостью в полмиллиона: ВП ВС разграничила вознаграждение судьи и вознаграждение члена ВСП

Попытка приравнять вознаграждение члена ВСП к судейскому не нашла поддержки у Большой Палаты — Верховный Суд подчеркнул различную правовую природу этих выплат.

В Верховной Раде предлагают реформировать систему ТЦК: в громадах могут появиться поселковые центры комплектования

Законодательные изменения должны устранить недостатки в работе подразделений ТЦК

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]