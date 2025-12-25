Міноборони запустило пілотний проєкт фото- та відеофіксації контролю якості тилового майна ЗСУ

Портативні відеореєстратори використовуються для забезпечення прозорості процедур.

Фото: mod.gov.ua

Міністерство оборони розпочало реалізацію пілотного проєкту з впровадження фото- та відеофіксації процедур контролю якості під час приймання тилового майна Збройних Сил України. Про це повідомили в оборонному відомсті.

Фото- та відеофіксація проводиться із застосуванням портативних відеореєстраторів (боді-камер), які використовують представники органів державного гарантування якості під час процедур контролю.

Застосування засобів фіксації спрямоване на забезпечення об’єктивності та прозорості процедур приймання продукції, а також формування доказової бази у разі виникнення спірних питань під час виконання договорів постачання.

Начальник Головного управління державного гарантування якості полковник Євген Красников зазначив, що впровадження фото- та відеофіксації відповідає сучасним підходам до забезпечення якості та сприятиме підвищенню відповідальності всіх учасників процесу постачання тилового майна.

Отримані фото- та відеоматеріали використовуватимуться виключно для документування результатів контролю якості та обґрунтування рішень, прийнятих за його підсумками.

