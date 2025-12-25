Алкоголь, отсутствие жилья и работы – суд лишил отца родительских прав и передал двух детей под опеку тети

Дети после смерти матери двое мальчиков жили с тетей, а отец самоустранился от выполнения родительских обязанностей.

Фото: DepositPhotos

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центральный районный суд Николаева рассмотрел иск местной жительницы, которая является родной тетей двух мальчиков 2015 и 2020 годов рождения, о лишении их отца родительских прав и установлении опеки над детьми. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Обстоятельства дела

В обоснование иска женщина отмечала, что после смерти матери детей, которая была женой ответчика, мужчина устранился от выполнения родительских обязанностей, не участвует в воспитании мальчиков, не поддерживает с ними отношений и не создал никаких условий для их проживания.

С момента смерти их матери они постоянно проживают с истицей, получают надлежащий уход, воспитание и материальное обеспечение.

Суд обязал орган опеки и попечительства исполкома Николаевского горсовета предоставить заключение о целесообразности лишения родительских прав в отношении ответчика и установления опеки.

Ответчик в судебном заседании признал иск в полном объеме, отметил, что не имеет надлежащих жилищных условий, стабильного места работы, навыков по уходу за детьми. Кроме этого, постоянно злоупотребляет спиртными напитками, а когда находится в состоянии опьянения, вообще не осознает ничего вокруг. Сообщил, что понимает, что сыновьям лучше проживать с тетей и это соответствует их интересам.

В ходе рассмотрения, судом, помимо прочего, было исследовано заключение и представление органа опеки и попечительства, согласно которым признавалась целесообразность лишения родительских прав ответчика и назначения опекуном истицы.

Что решил суд

По результатам рассмотрения, с целью защиты законных прав и интересов детей, обеспечения их надлежащего ухода, воспитания и достойного развития, суд решил лишить ответчика родительских прав, назначить опекуном истицу, взыскать с их отца алименты на содержание детей в размере 1/3 доли его доходов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.