  1. Судова практика
  2. / В Україні

Алкоголь, відсутність житла і роботи – суд позбавив батька батьківських прав і передав двох дітей під опіку тітки

17:35, 25 грудня 2025
Діти після смерті матері двоє хлопчиків жили з тіткою, а батько самоусунувся від виконання батьківських обов'язків.
Алкоголь, відсутність житла і роботи – суд позбавив батька батьківських прав і передав двох дітей під опіку тітки
Фото: DepositPhotos
Центральний районний суд Миколаєва розглянув позов місцевої жительки, яка є рідною тіткою двох хлопчиків 2015 та 2020 років народження, про позбавлення їхнього батька батьківських прав та встановлення опіки над дітьми. Про це повідомила пресслужба суду.

Обставини справи

В обгрунтування позову жінка зазначала, що після смерті матері дітей, яка була дружиною відповідача, чоловік усунувся від виконання батьківських обов'язків, не бере участь у вихованні хлопчиків, не підтримує з ними стосунків і не створив жодних умов для їх проживання.

З моменту смерті їх матері, вони постійно проживають з позивачкою, отримують належний догляд, виховання та матеріальне забезпечення.

Суд зобов’язав орган опіки та піклування виконкому Миколаївської міськради надати висновок про доцільність позбавлення батьківських прав стосовно відповідача та встановлення опіки.

Відповідач у судовому засіданні визнав позов в повному обсязі, зазначив, що не має належних житлових умов, стабільного місця роботи, навичок з догляду за дітьми. Окрім цього, постійно зловживає спиртними напоями, а коли перебуває в стані сп'яніння, взагалі не усвідомлює нічого навколо. Повідомив, що розуміє, що синам краще проживати з тіткою і це відповідає їх інтересам.

У ході розгляду, судом, окрім іншого було досліджено висновок та подання органу опіки та піклування, згідно яких визнавалась доцільність позбавлення батьківських прав відповідача та призначення опікуном позивачки.

Що вирішив суд

За результатами розгляду, з метою захисту законних прав та інтересів дітей, забезпечення їх належного догляду, виховання та гідного розвитку, суд вирішив позбавити відповідача батьківських прав, призначити опікуном позивачку, стягнути з їх батька аліменти на утримання дітей у розмірі 1/3 частки його доходів.

суд діти Миколаїв позбавлення батьківських прав

