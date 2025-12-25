СБУ объявила в розыск бывшего президента УАФ Павелко

Экс-президента УАФ подозревают в завладении более 9 млн евро, по информации СМИ, он скрывается за границей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

СБУ объявила в розыск бывшего президента Украинской ассоциации футбола, подозреваемого в незаконном завладении 9,3 млн евро.

По данным Министерства внутренних дел, подозреваемый исчез 5 ноября 2025 года и скрывается от органов досудебного расследования. Его подозревают в хищении средств ассоциации и денежных поступлений от УЕФА, которые оцениваются примерно в 9,32 млн евро.

По информации журналистов, после пребывания в СИЗО бывший президент УАФ был выпущен под домашний арест, а затем уехал за границу, якобы по поддельной справке об инвалидности.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», экс-президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, по сообщениям ряда СМИ, покинул территорию Украины. Источники утверждают, что 50-летний бывший глава УАФ уехал за границу, несмотря на действующую меру пресечения в виде домашнего ареста.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.