  1. В Україні

СБУ оголосила в розшук колишнього президента УАФ Павелка

18:24, 25 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Експрезидента УАФ підозрюють у заволодінні понад 9 млн євро, за інформацією ЗМІ, він переховується за кордоном.
СБУ оголосила в розшук колишнього президента УАФ Павелка
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

СБУ оголосила в розшук колишнього президента Української асоціації футболу, підозрюваного у незаконному заволодінні 9,3 млн євро.

За даними Міністерства внутрішніх справ, підозрюваний зник 5 листопада 2025 року та переховується від органів досудового розслідування. Його підозрюють у розкраданні коштів асоціації та грошових надходжень від УЄФА, що оцінюють приблизно у 9,32 млн євро.

За інформацією журналістів, після перебування у СІЗО колишній президент УАФ був випущений під домашній арешт, а згодом виїхав за кордон, нібито через підроблену довідку про інвалідність.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», експрезидент Української асоціації футболу Андрій Павелко, за повідомленнями низки ЗМІ, залишив територію України. Джерела стверджують, що 50-річний колишній очільник УАФ виїхав за кордон, попри чинний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

СБУ МВС паспорт підозрюваний футбол спорт перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні може з'явитися Всеукраїнський день медитації

В Україні пропонують щорічно відзначати Всеукраїнський день медитації та організовувати освітні, просвітницькі й культурні заходи для зниження стресу.

Верховний Суд: відмова у визнанні потерпілим не підлягає апеляційному оскарженню

ККС ВС відмовив у задоволенні касаційної скарги у справі щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та визнання потерпілим.

У Раді зареєстрували законопроєкт про підвищення оплати праці працівників позашкільної освіти

Законопроєкт дозволить засновникам позашкільних закладів підвищувати зарплати та вводити додаткові стимули для педагогів.

Справа вартістю у півмільйона: ВП ВС відмежувала винагороду судді від винагороди члена ВРП

Спроба прирівняти винагороду члена ВРП до суддівської не знайшла підтримки у Великої Палати — Верховний суд наголосив на різній правовій природі цих виплат.

У Верховній Раді пропонують реформувати систему ТЦК: у громадах можуть з’явитися селищні центри комплектування

Законодавчі зміни мають усунути недоліки у роботі підрозділів ТЦК.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]