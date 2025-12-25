СБУ оголосила в розшук колишнього президента УАФ Павелка

Експрезидента УАФ підозрюють у заволодінні понад 9 млн євро, за інформацією ЗМІ, він переховується за кордоном.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

СБУ оголосила в розшук колишнього президента Української асоціації футболу, підозрюваного у незаконному заволодінні 9,3 млн євро.

За даними Міністерства внутрішніх справ, підозрюваний зник 5 листопада 2025 року та переховується від органів досудового розслідування. Його підозрюють у розкраданні коштів асоціації та грошових надходжень від УЄФА, що оцінюють приблизно у 9,32 млн євро.

За інформацією журналістів, після перебування у СІЗО колишній президент УАФ був випущений під домашній арешт, а згодом виїхав за кордон, нібито через підроблену довідку про інвалідність.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», експрезидент Української асоціації футболу Андрій Павелко, за повідомленнями низки ЗМІ, залишив територію України. Джерела стверджують, що 50-річний колишній очільник УАФ виїхав за кордон, попри чинний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.