Экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу — СМИ
Бывший президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, по сообщениям ряда СМИ, покинул территорию Украины. Источники утверждают, что 50-летний экс-глава УАФ выехал за границу, несмотря на действующую меру пресечения в виде домашнего ареста.
По информации медиа, возможность выезда якобы была обеспечена поддельной справкой. В настоящее время обсуждается вопрос об объявлении Павелко в международный розыск через Интерпол, отмечают СМИ.
Андрей Павелко ранее покинул пост президента УАФ на фоне уголовного производства, связанного с подозрениями в коррупции при реализации проекта по строительству завода по производству искусственного покрытия для футбольных полей в Кропивницком. Именно в рамках этого производства суд избрал ему меру пресечения.
25 января 2024 года должность президента УАФ занял Андрей Шевченко.
