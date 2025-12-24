Экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу — СМИ

По информации СМИ, 50-летний экспрезидент УАФ, несмотря на вынесенный ему судом домашний арест, сбежал из Украины.

Бывший президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, по сообщениям ряда СМИ, покинул территорию Украины. Источники утверждают, что 50-летний экс-глава УАФ выехал за границу, несмотря на действующую меру пресечения в виде домашнего ареста.

По информации медиа, возможность выезда якобы была обеспечена поддельной справкой. В настоящее время обсуждается вопрос об объявлении Павелко в международный розыск через Интерпол, отмечают СМИ.

Андрей Павелко ранее покинул пост президента УАФ на фоне уголовного производства, связанного с подозрениями в коррупции при реализации проекта по строительству завода по производству искусственного покрытия для футбольных полей в Кропивницком. Именно в рамках этого производства суд избрал ему меру пресечения.

25 января 2024 года должность президента УАФ занял Андрей Шевченко.

