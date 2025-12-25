Українці придбали вже 40 тисяч квитків за програмою 3000 км від УЗ: куди подорожують
Українці вже придбали 40 тисяч залізничних квитків у межах програми «3000 км Україною». Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Найпопулярнішими напрямками в межах програми стали маршрути:
▪️ Фастів — Конотоп
▪️ Одеса — Запоріжжя
▪️ Київ / Жмеринка — Шостка
▪️ Запоріжжя — Львів
▪️ Суми — Рахів
Програма «3000 км Україною» є складовою ініціативи «Зимова підтримка», започаткованої Президентом України.
Квитки можна придбати через застосунок «Укрзалізниці». Програма спрямована на підтримку мешканців громад, розташованих поблизу лінії фронту, а також на більш рівномірний розподіл пасажиропотоку та ефективніше використання наявних ресурсів залізниці. Додаткові кошти державного бюджету для її реалізації не залучаються.
У подальшому програму планують розширити на всю територію України. У періоди поза піковим сезоном «Укрзалізниця» зможе пропонувати до 250 тисяч місць на місяць, зазначає Кулеба.
