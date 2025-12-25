  1. В Україні

Українці придбали вже 40 тисяч квитків за програмою 3000 км від УЗ: куди подорожують

19:29, 25 грудня 2025
Безоплатні поїздки в межах 3000 км діють у непікові періоди й зосереджені саме на маршрутах до прифронтових громад.
Українці придбали вже 40 тисяч квитків за програмою 3000 км від УЗ: куди подорожують
Українці вже придбали 40 тисяч залізничних квитків у межах програми «3000 км Україною». Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Найпопулярнішими напрямками в межах програми стали маршрути:

▪️ Фастів — Конотоп

▪️ Одеса — Запоріжжя

▪️ Київ / Жмеринка — Шостка

▪️ Запоріжжя — Львів

▪️ Суми — Рахів

Програма «3000 км Україною» є складовою ініціативи «Зимова підтримка», започаткованої Президентом України.

Квитки можна придбати через застосунок «Укрзалізниці». Програма спрямована на підтримку мешканців громад, розташованих поблизу лінії фронту, а також на більш рівномірний розподіл пасажиропотоку та ефективніше використання наявних ресурсів залізниці. Додаткові кошти державного бюджету для її реалізації не залучаються.

У подальшому програму планують розширити на всю територію України. У періоди поза піковим сезоном «Укрзалізниця» зможе пропонувати до 250 тисяч місць на місяць, зазначає Кулеба.

