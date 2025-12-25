  1. В Украине

Украинцы уже приобрели 40 тысяч билетов по программе 3000 км от УЗ: куда путешествуют

19:29, 25 декабря 2025
Бесплатные поездки в пределах 3000 км действуют в непиковые периоды и сосредоточены именно на маршрутах в прифронтовые общины.
Украинцы уже приобрели 40 тысяч железнодорожных билетов в рамках программы «3000 км по Украине». Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Самыми популярными направлениями в рамках программы стали маршруты:

▪️ Фастов — Конотоп

▪️ Одесса — Запорожье

▪️ Киев / Жмеринка — Шостка

▪️ Запорожье — Львов

▪️ Сумы — Рахов

Программа «3000 км по Украине» является составляющей инициативы «Зимняя поддержка», инициированной Президентом Украины.

Билеты можно приобрести через приложение «Укрзализныци». Программа направлена на поддержку жителей общин, расположенных вблизи линии фронта, а также на более равномерное распределение пассажиропотока и более эффективное использование имеющихся ресурсов железной дороги. Дополнительные средства государственного бюджета для ее реализации не привлекаются.

В дальнейшем программу планируют расширить на всю территорию Украины. В периоды вне пикового сезона «Укрзализныця» сможет предлагать до 250 тысяч мест в месяц, отмечает Кулеба.

Укрзализныця

