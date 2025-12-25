  1. Судова практика
В Новій Одесі з пневматичної гвинтівки вбили військового – судили двох чоловіків

19:41, 25 грудня 2025
Суд призначив покарання до 15 років ув’язнення та стягнув компенсацію родині загиблого.
Центральний районний суд Миколаєва ухвалив вирок двом мешканцям Нової Одеси, 29 та 45 років, обвинуваченим у вбивстві, передбаченому п.4 ч.2 ст.115 КК України. Про це повідомила пресслужба суду.

Обставини справи

Судом встановлено, що в серпні 2023 року, чоловіки перебували у домоволодінні одного з них в м.Нова Одеса, де в 29-річного обвинуваченого виник конфлікт з їхнім 47-річним знайомим.

В ході конфлікту обвинувачені нанесли йому числені удари по голові та тулубу, а потім здійснили в нього не менше 13 пострілів впритул з пневматичної гвинтівки калібром 4,5 мм, стріляючі по черзі.

Внаслідок отриманих травм, зокрема кульового поранення живота, що супроводжувалось внутрішньою кровотечею, чоловік помер.

Загиблий був військовослужбовцем, який на два дні приїхав у відпустку додому.

У ході розгляду один з обвинувачених провину не визнав та просив його виправдати, інший визнавав вину частково, запевняючи суд, що не мав умислу на вбивство.

Зазначене спростовується дослідженими у ході розгляду доказами та показами свідків. Одна з них, яка була на місці події, повідомила, зокрема, що обвинувачені обговорювали між собою питання стосовно того, щоб вивезти тіло до кар'єру і спалити.

Що вирішив суд

За результатами розгляду, суд дійшов висновку про доведеність вини обвинувачених та призначив їм остаточне покарання: стосовно 29-річного обвинуваченого у вигляді 15 років позбавлення волі, стосовно 45-річного - 14 років позбавлення волі.

Крім цього, суд задовольнив позов потерпілого, яким є брат загиблого про відшкодування моральної та матеріальної шкоди та ухвалив стягнути з обвинувачених на його користь 500 тисяч гривень компенсації моральної шкоди та 21 976 гривень - матеріальної.

