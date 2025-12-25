В Новой Одессе из пневматической винтовки убили военного – судили двух мужчин

Суд назначил наказание до 15 лет лишения свободы и взыскал компенсацию семье погибшего.

Центральный районный суд Николаева вынес приговор двум жителям Новой Одессы, 29 и 45 лет, обвиняемым в убийстве, предусмотренном п.4 ч.2 ст.115 УК Украины. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Обстоятельства дела

Судом установлено, что в августе 2023 года мужчины находились в домовладении одного из них в г. Новая Одесса, где у 29-летнего обвиняемого возник конфликт с их 47-летним знакомым.

В ходе конфликта обвиняемые нанесли ему многочисленные удары по голове и туловищу, а затем произвели в него не менее 13 выстрелов в упор из пневматической винтовки калибра 4,5 мм, стреляя по очереди.

В результате полученных травм, в частности пулевого ранения живота, сопровождавшегося внутренним кровотечением, мужчина скончался.

Погибший был военнослужащим, который на два дня приехал в отпуск домой.

В ходе рассмотрения один из обвиняемых вину не признал и просил его оправдать, другой признавал вину частично, уверяя суд, что не имел умысла на убийство.

Указанное опровергается исследованными в ходе рассмотрения доказательствами и показаниями свидетелей. Одна из них, которая была на месте происшествия, сообщила, в частности, что обвиняемые обсуждали между собой вопрос о том, чтобы вывезти тело в карьер и сжечь.

Что решил суд

По результатам рассмотрения, суд пришел к выводу о доказанности вины обвиняемых и назначил им окончательное наказание: в отношении 29-летнего обвиняемого в виде 15 лет лишения свободы, в отношении 45-летнего - 14 лет лишения свободы.

Кроме этого, суд удовлетворил иск потерпевшего, которым является брат погибшего, о возмещении морального и материального ущерба и постановил взыскать с обвиняемых в его пользу 500 тысяч гривен компенсации морального ущерба и 21 976 гривен - материального.

