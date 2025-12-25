Зеленський анонсував нові рішення для підсилення бойових бригад ЗСУ за доповіддю Паліси

За словами Президента, ЗСУ отримають додаткове посилення та фінансування.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь заступника глави Офісу президента Павла Паліси щодо рішень, необхідних для зміцнення фронтових позицій і посилення Збройних сил України.

«За рік уже досягнуто хороших результатів у забезпеченні бригад та корпусів. Зокрема, працює програма прямої фінансової підтримки бойових підрозділів, яка спрощує закупівлі та забезпечення фронту. Також у процесі впровадження програма справедливого розподілу особового складу між бригадами, і очікуємо зараз перших детальних звітів за грудень», – розповів Президент.

Президент зазначив, що заплановане подальше посилення бойових підрозділів та комплексної протидії ворогу, зокрема розвиток безпілотної складової. Відповідні питання готуються до розгляду на найближчому засіданні Ставки.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив про підписання указів щодо відзначення українських військових державними нагородами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.