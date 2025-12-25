  1. В Україні

Зеленський анонсував нові рішення для підсилення бойових бригад ЗСУ за доповіддю Паліси

19:37, 25 грудня 2025
За словами Президента, ЗСУ отримають додаткове посилення та фінансування.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь заступника глави Офісу президента Павла Паліси щодо рішень, необхідних для зміцнення фронтових позицій і посилення Збройних сил України.

«За рік уже досягнуто хороших результатів у забезпеченні бригад та корпусів. Зокрема, працює програма прямої фінансової підтримки бойових підрозділів, яка спрощує закупівлі та забезпечення фронту. Також у процесі впровадження програма справедливого розподілу особового складу між бригадами, і очікуємо зараз перших детальних звітів за грудень», – розповів Президент.

Президент зазначив, що заплановане подальше посилення бойових підрозділів та комплексної протидії ворогу, зокрема розвиток безпілотної складової. Відповідні питання готуються до розгляду на найближчому засіданні Ставки.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив про підписання указів щодо відзначення українських військових державними нагородами.

ЗСУ військові Україна війна Володимир Зеленський

