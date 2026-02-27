КСУ продовжив розгляд справ щодо конституційності норм про судовий збір та підготовку поліцейських

Велика палата КСУ продовжила розгляд справ щодо конституційності окремих положень законодавства та урядового порядку відшкодування витрат на підготовку поліцейських, а також щодо офіційного тлумачення норм Конституції, одночасно ухваливши процесуальні рішення у справах за конституційними скаргами.

Конституційний Суд повідомляє, що Велика палата на закритих частинах пленарних засідань продовжила розгляд справ за конституційними поданнями:

- Верховного Суду щодо конституційності частини другої статті 3, підпункту 5 пункту 3 частини другої статті 4 Закону України „Про судовий збір“;

- 45 народних депутатів України щодо конституційності положень пункту 1 частини другої статті 37, статті 45, пункту 12 розділу ХII „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ від 2 червня 2016 року № 1402–VIII та окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України;

- 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень статті 7, частини сьомої статті 20, пунктів 12, 15, 16 частини першої статті 92, частин першої – п'ятої статті 118, частини другої статті 133, частин першої – четвертої статті 140, частин другої, четвертої статті 141 Конституції України;

- Верховного Суду щодо конституційності окремого положення абзацу другого пункту 3 Порядку відшкодування особами витрат, пов’язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року № 261.

КСУ продовжить розгляд цих справ на одному з наступних пленарних засідань.

Велика палата на засіданні постановила ухвали про подовження до 26 березня 2026 року строку постановлення колегіями суддів ухвал про відкриття або про відмову у відкритті конституційних проваджень у справах за конституційними скаргами Лісовець О.П., Нікітіної Г.М., Пільчак Ю.Р., Салтикова Г.І., Савченка В.М., Чемоданова Л.В.

Третя колегія суддів Другого сенату на засіданні постановила ухвали (неодностайні) про відмову у відкритті конституційних проваджень у справах за конституційними скаргами:

Коломойського Ігоря Валерійовича щодо конституційності пункту 2 частини другої статті 428 Кримінального процесуального кодексу України;

Куляса Аркадія Васильовича щодо конституційності частини четвертої статті 424 Кримінального процесуального кодексу України.

Питання щодо відкриття конституційних проваджень у цих справах судді розглянуть на засіданні Другого сенату.

Колегія суддів відмовила (остаточно) у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Єнговатова Сергія Сергійовича щодо конституційності частин першої, сьомої статті 266 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

