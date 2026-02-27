КСУ продолжил рассмотрение дел о конституционности норм о судебном сборе и подготовке полицейских

Большая палата КСУ продолжила рассмотрение дел по конституционности отдельных положений законодательства и правительственного порядка возмещения расходов на подготовку полицейских, а также по официальному толкованию норм Конституции, одновременно приняв процессуальные решения по делам по конституционным жалобам.

Конституционный Суд сообщает, что Большая палата на закрытых частях пленарных заседаний продолжила рассмотрение дел по конституционным представлениям:

Верховного Суда относительно конституционности части второй статьи 3, подпункта 5 пункта 3 части второй статьи 4 Закона Украины «О судебном сборе»;

45 народных депутатов Украины относительно конституционности положений пункта 1 части второй статьи 37, статьи 45, пункта 12 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» от 2 июня 2016 года № 1402–VIII и отдельных положений Кодекса административного судопроизводства Украины, Хозяйственного процессуального кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины, Уголовного процессуального кодекса Украины;

51 народного депутата Украины относительно официального толкования положений статьи 7, части седьмой статьи 20, пунктов 12, 15, 16 части первой статьи 92, частей первой – пятой статьи 118, части второй статьи 133, частей первой – четвертой статьи 140, частей второй, четвертой статьи 141 Конституции Украины;

Верховного Суда относительно конституционности отдельного положения абзаца второго пункта 3 Порядка возмещения лицами расходов, связанных с их содержанием в высших учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 12 апреля 2017 года № 261.

КСУ продолжит рассмотрение этих дел на одном из следующих пленарных заседаний.

Большая палата на заседании вынесла определения о продлении до 26 марта 2026 года срока вынесения коллегиями судей определений об открытии или об отказе в открытии конституционных производств по делам по конституционным жалобам Лисовец О.П., Никитиной Г.М., Пильчак Ю.Р., Салтыкова Г.И., Савченко В.М., Чемоданова Л.В.

Третья коллегия судей Второго сената на заседании вынесла определения (неединогласные) об отказе в открытии конституционных производств по делам по конституционным жалобам:

Коломойского Игоря Валерьевича относительно конституционности пункта 2 части второй статьи 428 Уголовного процессуального кодекса Украины;

Куляса Аркадия Васильевича относительно конституционности части четвертой статьи 424 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Вопрос об открытии конституционных производств по этим делам судьи рассмотрят на заседании Второго сената.

Коллегия судей отказала (окончательно) в открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Енговатова Сергея Сергеевича относительно конституционности частей первой, седьмой статьи 266 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

