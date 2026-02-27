  1. В Украине

КСУ продолжил рассмотрение дел о конституционности норм о судебном сборе и подготовке полицейских

13:54, 27 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Большая палата КСУ продолжила рассмотрение дел по конституционности отдельных положений законодательства и правительственного порядка возмещения расходов на подготовку полицейских, а также по официальному толкованию норм Конституции, одновременно приняв процессуальные решения по делам по конституционным жалобам.
КСУ продолжил рассмотрение дел о конституционности норм о судебном сборе и подготовке полицейских
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Конституционный Суд сообщает, что Большая палата на закрытых частях пленарных заседаний продолжила рассмотрение дел по конституционным представлениям:

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Верховного Суда относительно конституционности части второй статьи 3, подпункта 5 пункта 3 части второй статьи 4 Закона Украины «О судебном сборе»;

45 народных депутатов Украины относительно конституционности положений пункта 1 части второй статьи 37, статьи 45, пункта 12 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» от 2 июня 2016 года № 1402–VIII и отдельных положений Кодекса административного судопроизводства Украины, Хозяйственного процессуального кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины, Уголовного процессуального кодекса Украины;

51 народного депутата Украины относительно официального толкования положений статьи 7, части седьмой статьи 20, пунктов 12, 15, 16 части первой статьи 92, частей первой – пятой статьи 118, части второй статьи 133, частей первой – четвертой статьи 140, частей второй, четвертой статьи 141 Конституции Украины;

Верховного Суда относительно конституционности отдельного положения абзаца второго пункта 3 Порядка возмещения лицами расходов, связанных с их содержанием в высших учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 12 апреля 2017 года № 261.

КСУ продолжит рассмотрение этих дел на одном из следующих пленарных заседаний.

Большая палата на заседании вынесла определения о продлении до 26 марта 2026 года срока вынесения коллегиями судей определений об открытии или об отказе в открытии конституционных производств по делам по конституционным жалобам Лисовец О.П., Никитиной Г.М., Пильчак Ю.Р., Салтыкова Г.И., Савченко В.М., Чемоданова Л.В.

Третья коллегия судей Второго сената на заседании вынесла определения (неединогласные) об отказе в открытии конституционных производств по делам по конституционным жалобам:

Коломойского Игоря Валерьевича относительно конституционности пункта 2 части второй статьи 428 Уголовного процессуального кодекса Украины;

Куляса Аркадия Васильевича относительно конституционности части четвертой статьи 424 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Вопрос об открытии конституционных производств по этим делам судьи рассмотрят на заседании Второго сената.

Коллегия судей отказала (окончательно) в открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе Енговатова Сергея Сергеевича относительно конституционности частей первой, седьмой статьи 266 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

КСУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Больше денег и гарантий: ВСП определил приоритеты финансирования судов

ВСП обратился к правительству с перечнем финансовых потребностей судебной власти, которые предлагается учесть при планировании расходов.

Без ФЛП и классической регистрации: как будет работать бизнес домохозяйств

Новый законопроект предлагает предоставить домохозяйству статус субъекта экономической деятельности без обязательной регистрации физического лица-предпринимателя.

Служебное жилье и выплаты: Галина Третьякова предлагает поощрять работников патронатных служб

Рождение ребенка, брак или утрата имущества — основания для выплат в размере должностного оклада: как изменится система материальной помощи госслужащим.

Банкам планируют запретить взыскивать кредитные долги с военнослужащих

Предлагается установить временный мораторий на принудительное взыскание долгов с военнослужащих в период военного положения.

Суд в Запорожье ворам, взламывающим почтоматы ради одежды, назначил только штраф

Суд установил все детали, как обвиняемые использовали цифровые сервисы для похищения посылок.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]