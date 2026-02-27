  1. В Україні

БЕБ оголосило конкурс на 20 посад старших детективів внутрішнього контролю

14:32, 27 лютого 2026
Відбір включає тестування, практичне завдання, співбесіди, психологічне тестування та поліграф.
Фото: БЕБ
Бюро економічної безпеки України розпочато конкурсний відбір на вакантні посади в межах комплексних заходів із формування професійної та доброчесної команди БЕБ.

Оголошено конкурс на 20 посад старших детективів Департаменту внутрішнього контролю у центральному апараті. Відповідний наказ від 24 лютого 2026 року № 75 підписав директор Бюро Олександр Цивінський.

Департамент внутрішнього контролю відповідаальний за внутрішню безпеку БЕБ, запобігання корупційним, службовим і дисциплінарним правопорушенням, а також протидію незаконному впливу та тиску на працівників.

Старші детективи здійснюють документування правопорушень, оперативно-розшукові заходи, беруть участь у слідчих і негласних слідчих діях, перевірках на доброчесність і контролі дотримання антикорупційного законодавства.

Подання документів — онлайн через Портал вакансій БЕБ з ідентифікацією через ID.GOV.UA.

Термін — до 18:00 10 березня 2026 року.

Відбір включає тестування, практичне завдання, співбесіди, психологічне тестування та поліграф.

бюро економічної безпеки

