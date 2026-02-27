  1. В Украине

БЭБ объявило конкурс на 20 должностей старших детективов внутреннего контроля

14:32, 27 февраля 2026
Отбор включает тестирование, практическое задание, собеседования, психологическое тестирование и полиграф.
Фото: БЭБ
Бюро экономической безопасности Украины начало конкурсный отбор на вакантные должности в рамках комплексных мер по формированию профессиональной и добропорядочной команды БЭБ.

Объявлен конкурс на 20 должностей старших детективов Департамента внутреннего контроля в центральном аппарате. Соответствующий приказ от 24 февраля 2026 года № 75 подписал директор Бюро Александр Цивинский.

Департамент внутреннего контроля отвечает за внутреннюю безопасность БЭБ, предотвращение коррупционных, служебных и дисциплинарных правонарушений, а также противодействие незаконному влиянию и давлению на сотрудников.

Старшие детективы осуществляют документирование правонарушений, оперативно-розыскные мероприятия, участвуют в следственных и негласных следственных действиях, проверках на добропорядочность и контроле соблюдения антикоррупционного законодательства.

Подача документов — онлайн через Портал вакансий БЭБ с идентификацией через ID.GOV.UA.

Срок — до 18:00 10 марта 2026 года.

бюро экономической безопасности

