Зеленский анонсировал новые решения для усиления боевых бригад ВСУ по докладу Палисы

По словам Президента, ВСУ получат дополнительное усиление и финансирование.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад заместителя главы Офиса президента Павла Палисы о решениях, необходимых для укрепления фронтовых позиций и усиления Вооруженных сил Украины.

«За год уже достигнуты хорошие результаты в обеспечении бригад и корпусов. В частности, работает программа прямой финансовой поддержки боевых подразделений, которая упрощает закупки и обеспечение фронта. Также в процессе внедрения программа справедливого распределения личного состава между бригадами, и ожидаем сейчас первых подробных отчетов за декабрь», – рассказал Президент.

Президент отметил, что запланировано дальнейшее усиление боевых подразделений и комплексное противодействие врагу, в частности развитие беспилотной составляющей. Соответствующие вопросы готовятся к рассмотрению на ближайшем заседании Ставки.

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил о подписании указов о награждении украинских военных государственными наградами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.