  1. В Украине

Зеленский анонсировал новые решения для усиления боевых бригад ВСУ по докладу Палисы

19:37, 25 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По словам Президента, ВСУ получат дополнительное усиление и финансирование.
Зеленский анонсировал новые решения для усиления боевых бригад ВСУ по докладу Палисы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад заместителя главы Офиса президента Павла Палисы о решениях, необходимых для укрепления фронтовых позиций и усиления Вооруженных сил Украины.

«За год уже достигнуты хорошие результаты в обеспечении бригад и корпусов. В частности, работает программа прямой финансовой поддержки боевых подразделений, которая упрощает закупки и обеспечение фронта. Также в процессе внедрения программа справедливого распределения личного состава между бригадами, и ожидаем сейчас первых подробных отчетов за декабрь», – рассказал Президент.

Президент отметил, что запланировано дальнейшее усиление боевых подразделений и комплексное противодействие врагу, в частности развитие беспилотной составляющей. Соответствующие вопросы готовятся к рассмотрению на ближайшем заседании Ставки.

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил о подписании указов о награждении украинских военных государственными наградами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ военные Украина война Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине может появиться Всеукраинский день медитации

В Украине предлагают ежегодно отмечать Всеукраинский день медитации и организовывать образовательные, просветительские и культурные мероприятия для снижения стресса.

Верховный Суд: отказ в признании потерпевшим не подлежит апелляционному обжалованию

КУС ВС отказал в удовлетворении кассационной жалобы по делу о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и признании потерпевшим.

В Раде зарегистрирован законопроект о повышении оплаты труда работников внешкольного образования

Законопроект позволит учредителям внешкольных учреждений повышать зарплаты и вводить дополнительные стимулы для педагогов.

Дело стоимостью в полмиллиона: ВП ВС разграничила вознаграждение судьи и вознаграждение члена ВСП

Попытка приравнять вознаграждение члена ВСП к судейскому не нашла поддержки у Большой Палаты — Верховный Суд подчеркнул различную правовую природу этих выплат.

В Верховной Раде предлагают реформировать систему ТЦК: в громадах могут появиться поселковые центры комплектования

Законодательные изменения должны устранить недостатки в работе подразделений ТЦК

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]