Привласнили землю у Голосіївському районі на понад 22 млн грн: у Києві судитимуть аферистів

Фігуранти підробили офіційні документи, внісши до них неправдиві відомості.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві перед судом постануть учасники земельної афери, які привласнили земельні ділянки у Голосіївському районі вартістю понад 22 млн грн. Про це повідомила столична поліція.

Правоохоронці встановили, що ділки незаконно заволоділи земельними ділянками, які відповідно до рішення Київської міської ради підлягали передачі громадянам для будівництва та обслуговування житлових будинків і ведення садівництва.

Під час реалізації задуманого, фігуранти підробили офіційні документи, внісши до них неправдиві відомості – змінили анкетні дані осіб, на яких нібито оформлювалися ділянки, а також кадастрові номери й адреси трьох земельних наділів та оформили їх у приватну власність.

У результаті протиправних дій було незаконно зареєстровано право приватної власності на три земельні ділянки, чим територіальній громаді завдано збитків на понад 22 мільйони гривень.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 5 ст. 190 КК України – шахрайство в особливо великих розмірах, а також за ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України – підроблення та використання підроблених документів. На землю судом було накладено арешт, з метою унеможливлення подальших правочинів.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.