Присвоили землю в Голосеевском районе на более чем 22 млн грн: в Киеве будут судить аферистов

В Киеве перед судом предстанут участники земельной аферы, которые присвоили земельные участки в Голосеевском районе стоимостью более 22 млн грн. Об этом сообщила столичная полиция.

Правоохранители установили, что дельцы незаконно завладели земельными участками, которые в соответствии с решением Киевского городского совета подлежали передаче гражданам для строительства и обслуживания жилых домов и ведения садоводства.

Во время реализации задуманного фигуранты подделали официальные документы, внеся в них ложные сведения — изменили анкетные данные лиц, на которых якобы оформлялись участки, а также кадастровые номера и адреса трех земельных наделов и оформили их в частную собственность.

В результате противоправных действий было незаконно зарегистрировано право частной собственности на три земельных участка, чем территориальной общине причинен ущерб на более чем 22 миллиона гривен.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 5 ст. 190 УК Украины — мошенничество в особо крупных размерах, а также по ч. 3 и ч. 4 ст. 358 УК Украины — подделка и использование поддельных документов. На землю судом был наложен арест с целью недопущения дальнейших сделок.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

