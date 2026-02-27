  1. В Україні

Міноборони визначило розмір компенсації для військовослужбовців за піднайом житла в 2026 році

14:48, 27 лютого 2026
Військовослужбовці ЗСУ, а також інших складових Сил оборони мають право на отримання грошової компенсації за піднайом ними житлових приміщень за місцем проходження служби.
Фото: mod.gov.ua
Міністерство оборони повідомило, що визначило розміри грошової компенсації для військовослужбовців Збройних Сил України за піднайом (найом) ними житлових приміщень за місцем проходження служби.

Відповідно до рішення оборонного відомства (від 24.02.2026 N2385/з) розмір відповідної грошової компенсації у 2026 році встановлений на рівні:

  • у місті Київ – 4 560 грн;
  • в обласних центрах – 3 420 грн;
  • в інших населених пунктах – 2 280 грн.

При цьому військовослужбовцям за наявності в них трьох і більше членів сім’ї зазначені розміри грошової компенсації збільшуються в 1,5 раза.

Військовослужбовці Збройних Сил України, а також інших складових Сил оборони мають право на отримання грошової компенсації за піднайом (найом) ними житлових приміщень за місцем проходження служби. Вона призначається в тому випадку, якщо у військовослужбовця немає власного житла на цій території.

Розмір компенсації визначається Міністерством оборони України щорічно з огляду на наявний фінансовий ресурс, передбачений в кошторисі Міністерства на відповідний бюджетний рік. Порядок призначення і виплати компенсації військовослужбовцям регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 450 (зі змінами) та Інструкцією з організації забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їхніх сімей жилими приміщеннями, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 31 липня 2018 року № 380 (зі змінами).

Міноборони

