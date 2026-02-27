  1. В Украине

Минобороны определило размер компенсации для военнослужащих за поднаем жилья в 2026 году

14:48, 27 февраля 2026
Военнослужащие ВСУ, а также других составляющих Сил обороны имеют право на получение денежной компенсации за поднаем ими жилых помещений по месту прохождения службы.
Фото: mod.gov.ua
Министерство обороны сообщило, что определило размеры денежной компенсации для военнослужащих Вооруженных Сил Украины за поднаем (наем) ими жилых помещений по месту прохождения службы.

В соответствии с решением оборонного ведомства (от 24.02.2026 № 2385/з) размер соответствующей денежной компенсации в 2026 году установлен на уровне:

  • в городе Киев — 4 560 грн;
  • в областных центрах — 3 420 грн;
  • в других населенных пунктах — 2 280 грн.

При этом военнослужащим при наличии у них трех и более членов семьи указанные размеры денежной компенсации увеличиваются в 1,5 раза.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины, а также других составляющих Сил обороны имеют право на получение денежной компенсации за поднаем (наем) ими жилых помещений по месту прохождения службы. Она назначается в том случае, если у военнослужащего нет собственного жилья на данной территории.

Размер компенсации определяется Министерством обороны Украины ежегодно с учетом имеющегося финансового ресурса, предусмотренного в смете Министерства на соответствующий бюджетный год. Порядок назначения и выплаты компенсации военнослужащим регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 26 июня 2013 года № 450 (с изменениями) и Инструкцией по организации обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины и членов их семей жилыми помещениями, утвержденной приказом Министерства обороны Украины от 31 июля 2018 года № 380 (с изменениями).

Минобороны

