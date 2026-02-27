Володимир Зеленський для вирішення питань запросив Роберта Фіцо в Україну

Президент проводить розмову з прем’єром Словаччини.

Президент України Володимир Зеленський наразі проводить розмову з Прем’єр-міністром Словаччини Роберт Фіцо.

Під час спілкування глава держави запросив очільника словацького уряду відвідати Україну для обговорення всіх актуальних двосторонніх питань.

Деталі переговорів наразі уточнюються.

