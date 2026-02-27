Владимир Зеленский для решения вопросов пригласил Роберта Фицо в Украину
14:05, 27 февраля 2026
Президент проводит разговор с премьером Словакии.
Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время проводит разговор с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Во время общения глава государства пригласил руководителя словацкого правительства посетить Украину для обсуждения всех актуальных двусторонних вопросов.
Детали переговоров в настоящее время уточняются.
