  1. В Украине

Владимир Зеленский для решения вопросов пригласил Роберта Фицо в Украину

14:05, 27 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент проводит разговор с премьером Словакии.
Владимир Зеленский для решения вопросов пригласил Роберта Фицо в Украину
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время проводит разговор с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Во время общения глава государства пригласил руководителя словацкого правительства посетить Украину для обсуждения всех актуальных двусторонних вопросов.

Детали переговоров в настоящее время уточняются.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Украина Владимир Зеленский Словакия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Больше денег и гарантий: ВСП определил приоритеты финансирования судов

ВСП обратился к правительству с перечнем финансовых потребностей судебной власти, которые предлагается учесть при планировании расходов.

Без ФЛП и классической регистрации: как будет работать бизнес домохозяйств

Новый законопроект предлагает предоставить домохозяйству статус субъекта экономической деятельности без обязательной регистрации физического лица-предпринимателя.

Служебное жилье и выплаты: Галина Третьякова предлагает поощрять работников патронатных служб

Рождение ребенка, брак или утрата имущества — основания для выплат в размере должностного оклада: как изменится система материальной помощи госслужащим.

Банкам планируют запретить взыскивать кредитные долги с военнослужащих

Предлагается установить временный мораторий на принудительное взыскание долгов с военнослужащих в период военного положения.

Суд в Запорожье ворам, взламывающим почтоматы ради одежды, назначил только штраф

Суд установил все детали, как обвиняемые использовали цифровые сервисы для похищения посылок.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]