Скриншоты из РФ, условия в СИЗО и расходы на адвоката: обзор ключевых позиций Верховного Суда

Могут ли ненадлежащие условия в СИЗО изменить приговор и обязательно ли защитнику общаться с коллаборантом в делах in absentia — разбираем обзор практики Верховного Суда.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

«Судебно-юридическая газета» продолжает детальный анализ важных правовых позиций Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, изложенных в актуальном обзоре судебной практики за январь 2026 года. В этой части рассмотрим сложные вопросы применения норм УПК Украины, где суд определяет грань между формальными процедурными нарушениями и существенным ограничением прав участников производства.

Ненадлежащие условия содержания под стражей не являются основанием для изменения или отмены приговора

Постановлением от 28.01.2026 по делу № 490/5793/18 коллегия судей Третьей судебной палаты КУС ВС оставила без изменений приговоры судов первой и апелляционной инстанций в уголовном производстве, где обвиняемый осужден по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 301, ч. 3 ст. 301 УК Украины — покушение на незаконное завладение наркотическими средствами, изготовление и сбыт психотропных веществ.

При обращении в суд с кассационной жалобой от имени обвиняемого, защитник просил учесть ненадлежащие условия содержания под стражей в СИЗО, а именно маленький размер камеры площадью 7,5 м², неоднократное выбивание окон во время обстрелов, что негативно повлияло на психологическое состояние осужденного. Защитник утверждал, что такие обстоятельства должны быть смягчающими или основанием для пересмотра наказания.

Коллегия судей отклонила доводы защитника и предоставила четкое разъяснение относительно условий содержания под стражей, которые регулируются отдельным нормативно-правовым актом, а именно Законом Украины «О предварительном заключении».

Несоблюдение положений этого Закона может быть основанием для вмешательства в приговор только в случаях, когда оно повлияло на допустимость доказательств, на которых основывается обвинительный приговор, или привело к нарушению права обвиняемого на защиту либо других процессуальных прав настолько, что последствия этих нарушений нивелировали результаты судебной процедуры.

Таким образом, ссылки осужденного на переполненность камеры, выбивание окон во время обстрелов и ухудшение психологического состояния не влияют на назначенное наказание ни по отдельным эпизодам, ни по совокупности преступлений и не являются основанием для изменения или отмены приговоров. Для отмены или изменения решения суда необходимо доказать непосредственную связь между ненадлежащими условиями и нарушением процессуальных прав, допустимостью доказательств или справедливостью судебного разбирательства.

Реальное обеспечение права на защиту имеет приоритет над формальными требованиями к языку судопроизводства

Постановлением от 22.01.2026 по делу № 175/6183/23 коллегия судей Первой судебной палаты КУС ВС оставила без изменений определение апелляционного суда, которым изменен приговор местного суда в отношении обвиняемого по ч. 4 ст. 185 и ч. 4 ст. 296 УК Украины — кража и хулиганство, совершенные в особо крупных размерах и с особой дерзостью.

Прокурор в кассационной жалобе настаивал на отмене определения апелляционного суда, поскольку апелляционная жалоба осужденного была подана на русском языке, что, по мнению прокурора, не отвечало требованиям законодательства и не позволяло суду полноценно понять ее содержание.

Коллегия судей отметила, что осужденный является гражданином Украины, лично подал апелляционную жалобу на русском языке, а в судебном заседании поддержал жалобу устно, высказывал свою позицию, реагировал на доводы других участников, не заявлял ходатайств о привлечении переводчика и не ссылался на непонимание языка судебного производства.

Открытие апелляционного производства по жалобе, изложенной на негосударственном языке, само по себе не является основанием для отмены определения апелляционного суда, если только стороны не оспаривают правильность применения уголовного закона и назначения наказания, а сам осужденный и его защита не заявляли о нарушении языковых прав или процессуальных гарантий в кассационной жалобе.

Передача дела в ВАКС сопроводительным письмом председателя местного суда не нарушает правил подсудности

Постановление от 20.01.2026 по делу № 758/3123/16 коллегия судей Первой судебной палаты КУС ВС оставила без изменений приговоры судов первой и апелляционной инстанций, которыми обвиняемый осужден по ч. 4 ст. 368 УК Украины за получение неправомерной выгоды в особо крупном размере. В кассационной жалобе защитник утверждал, что производство было передано в ВАКС с нарушением правил подсудности, предусмотренных ст. 34 УПК, так как не было судебного решения, а только сопроводительное письмо председателя местного суда.

Коллегия судей КУС отметила, что суды обеих инстанций в своих решениях указали, что хотя уголовное производство и было передано из местного суда в ВАКС без судебного решения вопреки требованиям уголовного процессуального закона, однако при отсутствии спора о подсудности, его направление в этот суд сопроводительным письмом за подписью председателя местного суда не влечет за собой признание собранных по делу доказательств недопустимыми. Такая передача не влечет недопустимость доказательств, собранных по делу, поскольку не повлияла на порядок их получения и не нарушила право обвиняемого на справедливый суд.

Суд не может игнорировать заявление обвиняемого о недоверии защитнику

Постановлением от 20.01.2026 по делу № 390/26/23 коллегия судей Первой судебной палаты КУС ВС отменила определение апелляционного суда по делу о краже по ч. 4 ст. 185 УК, указав на грубое нарушение права на защиту. В ходе апелляционного рассмотрения обвиняемый заявил ходатайство об отказе от защитника по назначению. Свою позицию он аргументировал сомнениями в компетентности адвоката и полным недоверием к нему. Несмотря на ходатайство, апелляционный суд проигнорировал просьбу о замене защитника и продолжил рассмотрение дела с участием того же адвоката.

Коллегия судей подчеркнула, что право на отказ от защитника является базовым правом, предусмотренным п. 3 ч. 3 ст. 42 УПК, и может быть реализовано в любой момент. В рассматриваемом деле недоверие обвиняемого не было безосновательным, поскольку ранее местный суд уже поднимал вопрос об ответственности этого адвоката перед КДК адвокатуры из-за его ненадлежащего процессуального поведения.

Игнорирование судом недоверия обвиняемого к защитнику — это прямое ограничение права на защиту. Поднятый вопрос об ответственности адвоката за ненадлежащее поведение и последующий отказ обвиняемого от такого защитника делает невозможным рассмотрение дела с его участием.

Скриншоты с сайтов РФ считаются допустимыми доказательствами

Постановлением от 15.01.2026 по делу № 607/5522/23 коллегия судей Первой судебной палаты КУС ВС оставила в силе приговор в отношении российского депутата, осужденного по ч. 3 ст. 110 УК Украины, то есть за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Ключевым вопросом спора стала допустимость электронных данных как доказательств. Сторона защиты настаивала на том, что видеоматериалы и скриншоты с сайта государственной думы РФ, где зафиксированы результаты поименного голосования, являются недопустимыми доказательствами и не соответствуют требованиям статей 85, 86 и 99 УПК Украины.

Коллегия судей сформулировала четкую правовую позицию: Согласно ст. 99 УПК, для подтверждения содержания документа суд может принять другие сведения (копии, выписки), если оригинал невозможно получить с помощью доступных правовых процедур. Поскольку Украина находится в состоянии войны с РФ, получение официальных протоколов голосований через механизмы международной правовой помощи объективно невозможно. Сайт государственной думы РФ является официальным источником, а информация на нем — общедоступной. Для признания доказательства недопустимым необходимо четко указать, какое именно фундаментальное право человека было нарушено при его получении.

Апелляционный суд может самостоятельно решать вопрос о взыскании расходов на правовую помощь только при наличии надлежащих доказательств их реальной уплаты

Постановлением от 28.01.2026 по делу № 458/465/22 коллегия судей Третьей судебной палаты КУС ВС оставила без изменений определение апелляционного суда, который отказал во взыскании с обвиняемого расходов на профессиональную юридическую помощь потерпевших в размере 33 000 грн. Обвиняемого осудили по ч. 1 ст. 121 УК Украины за умышленное тяжкое телесное повреждение. Защитник потерпевшей стороны заявил, что доказательства расходов на правовую помощь подаст после принятия судебного решения по делу, что и сделал после судебных прений, подав ходатайство через «Электронный суд».

Местный и апелляционный суды отказали во взыскании расходов, поскольку все документы в подтверждение затраченного адвокатом времени в этом деле были поданы после удаления суда в совещательную комнату, что не предусмотрено уголовным процессуальным законодательством.

Коллегия судей разъяснила, что УПК не содержит норм по решению вопроса о процессуальных издержках, включая расходы на правовую помощь, после вынесения приговора. Все такие вопросы должны решаться во время постановления приговора и отражаться в его мотивировочной и резолютивной частях.

В то же время апелляционный суд не имеет формальных препятствий для самостоятельного решения вопросов о возмещении процессуальных издержек, которые по определенным причинам не были решены местным судом — независимо от обоснованности или необоснованности причин такого непрояснения. Однако для взыскания расходов на правовую помощь обязательно требуются доказательства реальной уплаты средств в наличной или безналичной форме адвокату.

Нарушения при внесении сведений в ЕРДР не являются автоматическим основанием для признания доказательств недопустимыми

Постановлением от 20.01.2026 по делу № 758/3123/16 коллегия судей Первой судебной палаты КУС ВС оставила без изменений приговоры судов первой и апелляционной инстанций, которыми обвиняемый осужден по ч. 4 ст. 368 УК Украины за получение неправомерной выгоды в особо крупном размере. Суд отклонил доводы защиты о недопустимости всех доказательств из-за нарушений при внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Защитник утверждал, что сведения в ЕРДР внесены с нарушением сроков (позже чем через 24 часа) и без полного изложения обстоятельств, и из-за этого, по мнению защиты, все собранные доказательства должны были быть признаны недопустимыми.

КУС отметил, что ненадлежащее ведение ЕРДР не может автоматически опровергать или подтверждать принадлежность и допустимость всех доказательств, собранных в уголовном производстве, а также не опровергает установленные обстоятельства. Для начала досудебного расследования достаточно краткого изложения обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения. Что касается сроков, то внесение сведений в ЕРДР позже чем через 24 часа также не является существенным нарушением, влекущим за собой признание всех собранных доказательств недопустимыми.

Таким образом, нарушение сроков или формы внесения сведений в ЕРДР не является основанием для признания недопустимыми всех доказательств, если они собраны законным путем и не нарушено право обвиняемого на защиту.

В специальном производстве in absentia право на защиту обеспечивается обязательным представительством защитника

Постановлением от 27.01.2026 по делу № 186/650/22 коллегия судей Первой судебной палаты КУС ВС оставила без изменений приговоры судов первой и апелляционной инстанций, которыми гражданку Украины осудили по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины — коллаборационная деятельность в форме пособничества государству-агрессору. Обвиняемая скрывалась на временно оккупированной территории с целью уклонения от уголовной ответственности. Следственный судья предоставил разрешение на специальное досудебное расследование, а местный суд постановил рассматривать дело в отсутствие обвиняемой (in absentia) в порядке специального судебного производства. Защитник представлял ее интересы на протяжении всего производства и в кассационной жалобе указал, что право на защиту нарушено, так как он не имел возможности обсудить позицию защиты с обвиняемой, находящейся вне контроля украинских органов.

КУС ВС разъяснил, что специальное досудебное расследование и судебное разбирательство in absentia проводятся по ч. 2 ст. 297-1 и ч. 3 ст. 323 УПК в отношении лиц, скрывающихся на временно оккупированной территории Украины, на территории государства-агрессора или объявленных в международный розыск с целью уклонения от ответственности. Закон обязательно предусматривает представительство интересов такого лица защитником, чтобы обеспечить принцип состязательности и право на защиту. Защитник как профессиональный адвокат самостоятельно обеспечивает представление позиции стороны защиты перед судом. То, что позиция защиты не обсуждалась с обвиняемой, является логичной и неизбежной особенностью производства in absentia.

Постановление КУС важно для дел о коллаборационной деятельности и государственной измене, когда обвиняемые скрываются на временно оккупированных территориях. В специальном производстве in absentia право на защиту реализуется через обязательное представительство профессиональным адвокатом, а отсутствие прямого контакта с обвиняемым не является нарушением, если защитник активно выполняет свои обязанности.

Апелляционный суд не может пересматривать иное решение, чем то, которое обжаловано

Постановление от 15.01.2026 по делу № 461/7056/25 коллегия судей Первой судебной палаты КУС ВС отменила определение апелляционного суда и направила дело на новое апелляционное рассмотрение, указав на грубое нарушение: апелляционный суд рассмотрел не то решение следственного судьи, которое обжаловал защитник.

Следственный судья предоставил разрешение на специальное досудебное расследование (in absentia) в отношении подозреваемого. Защитник обжаловал это определение в апелляционном порядке. Кроме того, следственный судья отдельным определением поручил центру по оказанию бесплатной правовой помощи назначить защитника для одного процессуального действия — рассмотрения ходатайства о специальном досудебном расследовании.

Апелляционный суд отказал в открытии производства по апелляционной жалобе защитника, но при этом пересмотрел совсем другое определение следственного судьи, которое он не обжаловал, а именно о назначении защитника подозреваемому для осуществления защиты по назначению на одно процессуальное действие.

Коллегия судей отменила определение апелляционного суда и направила дело на новое рассмотрение, мотивируя тем, что нерассмотрение доводов апелляционной жалобы или проверка судебного решения, которое не является предметом обжалования, свидетельствует о существенном нарушении требований уголовного закона. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 438 УПК это является прямым основанием для отмены определения апелляционного суда.

Апелляционный суд обязан рассматривать исключительно то решение, которое обжаловано стороной, и не имеет права переквалифицировать обжалование на другое определение. Такое нарушение является существенным и автоматически влечет отмену определения апелляционного суда, независимо от дальнейшего хода производства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.