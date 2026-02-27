Суд в Запорожье ворам, взламывающим почтоматы ради одежды, назначил только штраф

Суд установил все детали, как обвиняемые использовали цифровые сервисы для похищения посылок.

Суд в Запорожье вынес приговор по делу о серии краж из почтоматов во время военного положения, что свидетельствует о сложности правовой квалификации и оценки обстоятельств. Обвиняемые искренне признали вину и полностью возместили причиненный ущерб. Именно это стало определяющим фактором для применения более мягкой меры наказания, которая соответствует принципам пропорциональности и гуманности, закрепленным в Уголовном кодексе Украины и практике Верховного Суда.

Тайные взломы: от планирования до наказания

Днепровский районный суд города Запорожья рассмотрел дело №334/11747/23 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 УК Украины (тайное похищение чужого имущества, совершенное в условиях военного положения). В рамках судебного производства установлено, что двое обвиняемых организовали систематические кражи из почтоматов, используя доступную информацию от оператора почтовых услуг и известные адреса для точного планирования своих действий.

В марте 2023 года один из обвиняемых заказал мужские спортивные штаны и кроссовки через почтомат в Запорожье, предоставив продавцу ложную информацию о покупке с наложенным платежом. Получив уведомление о прибытии посылки, он воспользовался отсутствием посторонних наблюдателей, взломал ящик почтомата и тайно похитил товары.

В феврале и июле того же года второй обвиняемый организовал кражу 60 предметов патриотической продукции (футболок и браслетов) через почтомат на ул. Ладожской, а затем совместно с первым соучастником похитил парфюмированную воду «Tiziana Terenzi Casanova» из постамата на ул. Петра Сагайдачного. Преступные действия совершались в условиях военного положения, из корыстных мотивов и по предварительному сговору путем взлома ящиков почтоматов и тайного присвоения чужого имущества.

Суд установил, что каждый случай похищения является отдельным эпизодом уголовной деятельности. Суммы причиненного ущерба значительно различались: от 2 713 грн за спортивные штаны до 8 600 грн за партию патриотических футболок и браслетов, а также 6 347 грн за парфюмированную воду. С учетом характера и последовательности действий суд квалифицировал их поступки как тайное похищение чужого имущества, соединенное с проникновением в хранилище, совершенное по предварительному сговору.

Детальный анализ всех эпизодов дела показал продуманную схему: обвиняемые использовали цифровые сервисы и автоматические уведомления о доставке, чтобы выбрать момент, когда доступ к почтомату был неограниченным, а их действия оставались незамеченными. Такая методика указывает на высокий уровень организации и умышленное уклонение от контроля, что подчеркивает общественную опасность преступления. Особенностью данного дела стало то, что кражи совершены в условиях военного положения, что существенно влияет на правовую квалификацию и определение тяжести преступления.

Во время судебного разбирательства были тщательно проверены все доказательства: протоколы осмотра места происшествия, экспертные заключения, видеозаписи с камер наблюдения и протоколы временного доступа к мобильным устройствам. Все они подтвердили факт совершения краж. Допросы обвиняемых засвидетельствовали искреннее раскаяние, полное признание вины и готовность возместить материальный ущерб, что суд учел как обстоятельства, смягчающие наказание, согласно ст. 66 УК Украины.

Оба обвиняемых на судебном заседании признали вину, искренне раскаялись и сообщили о полном возмещении ущерба. Днепровский районный суд города Запорожья пришел к выводу: в уголовном процессе в условиях военного положения возможно сбалансированное применение закона, которое учитывает тяжесть общественных последствий преступления, наличие обстоятельств, смягчающих вину, и реальный вклад обвиняемых в восстановление ущерба.

Штрафы vs лишение свободы: между пропорциональностью и строгостью

Суд зафиксировал факты каждого преступного эпизода, но также оценил системность и планирование действий обвиняемых, что позволило учесть все обстоятельства и размер материального ущерба при вынесении справедливого решения.

С учетом этих факторов суд постановил: признать обоих обвиняемых виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 УК Украины, и назначить каждому наказание с применением ч. 1 ст. 69 УК Украины – в виде штрафа в размере двух тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 34000 грн.

Этот подход соответствует практике Верховного Суда, который в решениях 2021–2022 годов подчеркивал системное толкование ст. 66 и 69 УК Украины, оценку обстоятельств, существенно снижающих тяжесть преступления, а также необходимость учета совокупности факторов, влияющих на общественную опасность действий обвиняемого. Важным критерием для суда стало также добровольное возмещение ущерба потерпевшему, что устраняет гражданский спор, поскольку ООО «Нова Пошта» подтвердило отсутствие претензий после компенсации причиненного ущерба.

В соответствии с ч. 1 ст. 26 Уголовно-исполнительного кодекса Украины, обвиняемые обязаны уплатить штраф в месячный срок после вступления приговора в законную силу и уведомить об этом уполномоченный орган по вопросам пробации по месту жительства путем предоставления документа об уплате штрафа. В случае неуплаты штрафа суд по представлению органа пробации рассмотрит вопрос о рассрочке выплаты или замене неуплаченной суммы наказанием в виде общественных, исправительных работ или лишения свободы в соответствии с законом.

При назначении наказания суд учел не только формальные обстоятельства, но и более широкий социальный и правовой контекст. Вынесение приговора в виде штрафа является примером пропорционального подхода, соответствующего целям исправления и предупреждения новых преступлений. В то же время суд подчеркнул, что вмешательство государства в частную жизнь лица должно быть законным, пропорциональным и сбалансированным, соблюдая стандарты гуманности и справедливости, что обеспечивает равновесие между защитой общественных интересов и правами обвиняемого.

Суд учел искреннее раскаяние обвиняемых, их полное признание вины, добровольное возмещение ущерба, отсутствие предыдущих судимостей, а также личные характеристики: образование, семейное положение и состояние здоровья. Все эти факторы интегрированы в правовую квалификацию и определение наказания, что подтверждает выводы Верховного Суда относительно применения ст. 69 УК Украины: более мягкое наказание возможно только при наличии нескольких обстоятельств, смягчающих вину и существенно снижающих тяжесть преступления.

В условиях повышенной общественной напряженности и роста рисков для безопасности правосудия суд сохраняет гуманистический подход, руководствуясь принципами пропорциональности и справедливости. Применение штрафных санкций вместо лишения свободы показывает, что уголовная ответственность может быть эффективной даже в сложных социальных условиях. Тяжкие правонарушения в таких обстоятельствах могут караться менее строго, если это соответствует принципам справедливости и способствует исправлению правонарушителей.

Автор: Валентин Коваль

