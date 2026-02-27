Общины получат больше влияния на зарплаты во внешкольном образовании — Сергей Бабак о новых правилах оплаты труда

Сергей Бабак рассказал, что общины получат больше полномочий по установлению повышенных окладов, доплат и надбавок работникам внешкольного образования.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак прокомментировал принятие Закона об оплате труда работников учреждений внешкольного образования.

По его словам, в конце года на счетах громад остаются средства, часть из которых не используется, однако ранее возникала ситуация, когда именно громада выплачивала заработную плату, а её размер определял Кабинет Министров. Бабак отметил, что правительство фактически регулировало то, что не требовало централизованного регулирования, и это создавало ограничения для местной власти.

Он пояснил, что задачей изменений было позволить громадам платить больше, поскольку они неоднократно обращались с сообщениями о наличии финансового ресурса для повышения заработных плат, однако были вынуждены придерживаться ограничений, установленных правительственным постановлением.

Кроме того, по его словам, попытки увеличить выплаты нередко приводили к проблемам с проверяющими и контролирующими органами. Бабак подчеркнул, что принятие закона стало ответом на запрос самих громад, а эффективность нововведений планируют оценить примерно через полгода.

Напомним, Верховная Рада приняла как закон законопроект №14323 о внесении изменений в статью 22 закона «О внешкольном образовании». Документ касается новых правил оплаты труда работников учреждений внешкольного образования.

Документ направлен на расширение финансовой автономии учредителей государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования в сфере оплаты труда.

«Судебно-юридическая газета» сообщала, что данный документ призван решить проблему низких заработных плат педагогических работников внешкольного образования, должностные оклады которых в соответствии с Единой тарифной сеткой остаются ниже размера минимальной заработной платы. Документ также устраняет дисбаланс между различными уровнями образования, поскольку аналогичная норма о праве установления повышенных выплат уже действует в сфере дошкольного образования, но отсутствует во внешкольном.

Кроме того, предлагается предоставить учредителям государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования право устанавливать должностные оклады, доплаты, надбавки и денежные вознаграждения в размерах, превышающих определённые Кабинетом Министров. Также предусматривается возможность установления для работников дополнительных вознаграждений и пособий, помимо предусмотренных действующим законодательством в сфере образования.

Целью законопроекта является повышение социальных гарантий и престижности труда педагогических работников внешкольного образования, а также создание правовых оснований для их материального стимулирования.

