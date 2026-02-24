В Украине обновили правила оплаты труда во внешкольном образовании: что изменится

Верховная Рада приняла закон, расширяющий полномочия учредителей государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования по установлению повышенных окладов, доплат, надбавок и дополнительных вознаграждений работникам.

Верховная Рада Украины приняла как закон законопроект №14323 о внесении изменений в статью 22 закона «О внешкольном образовании». Документ касается новых правил оплаты труда работников учреждений внешкольного образования.

Закон направлен на расширение финансовой автономии учредителей государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования в сфере оплаты труда.

Он предоставляет право учредителям государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования устанавливать должностные оклады, доплаты, надбавки, денежные вознаграждения работникам учреждений внешкольного образования в размерах, превышающих размеры, определённые Кабинетом Министров Украины, а также вводить дополнительные виды материального стимулирования за счёт собственных бюджетных поступлений.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» сообщала, что законопроект №14323 призван решить проблему низких заработных плат педагогических работников внешкольного образования, должностные оклады которых в соответствии с Единой тарифной сеткой остаются ниже размера минимальной заработной платы. Документ также устраняет дисбаланс между различными уровнями образования, поскольку аналогичная норма о праве установления повышенных выплат уже действует в сфере дошкольного образования, но отсутствует во внешкольном.

Кроме того, предлагается предоставить учредителям государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования право устанавливать должностные оклады, доплаты, надбавки и денежные вознаграждения в размерах, превышающих определённые Кабинетом Министров. Также предусматривается возможность установления для работников дополнительных вознаграждений и пособий, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством в сфере образования.

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект №14323 о повышении оплаты труда работников внешкольного образования.

Целью законопроекта является повышение социальных гарантий и престижности труда педагогических работников внешкольного образования, а также создание правовых оснований для их материального стимулирования.

