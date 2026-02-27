Громади отримають більше впливу на зарплати в позашкіллі — Сергій Бабак про нові правила оплати праці

Сергій Бабак розповів, що громади отримають більше повноважень для встановлення підвищених окладів, доплат і надбавок працівникам позашкільної освіти.

Голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак прокоментував ухвалення Закону про оплату праці працівників закладів позашкільної освіти.

За його словами, наприкінці року на рахунках громад залишаються кошти, частина з яких не використовується, однак раніше виникала ситуація, коли саме громада виплачувала зарплату, а її розмір визначав Кабінет Міністрів. Бабак зазначив, що уряд фактично регулював те, що не потребувало централізованого регулювання, і це створювало обмеження для місцевої влади.

Він пояснив, що завданням змін було дозволити громадам платити більше, адже вони неодноразово зверталися із повідомленнями про наявність фінансового ресурсу для підвищення зарплат, проте були змушені дотримуватися обмежень, встановлених урядовою постановою.

Крім того, за його словами, спроби збільшити виплати нерідко призводили до проблем із перевіряючими та контролюючими органами. Бабак підкреслив, що ухвалення закону було відповіддю на запит самих громад, а ефективність нововведень планують оцінити приблизно через пів року.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила як закон законопроєкт №14323 про внесення змін до статті 22 закону «Про позашкільну освіту». Документ стосується нових правил оплати праці працівників закладів позашкільної освіти.

Документ спрямований на розширення фінансової автономії засновників державних і комунальних закладів позашкільної освіти у сфері оплати праці.

«Судово-юридична газета» повідомляла, що цей документ покликаний вирішити проблему низьких заробітних плат педагогічних працівників позашкільної освіти, посадові оклади яких відповідно до Єдиної тарифної сітки залишаються нижчими за розмір мінімальної заробітної плати. Документ також усуває дисбаланс між різними рівнями освіти, оскільки аналогічна норма щодо права встановлення підвищених виплат уже діє у сфері дошкільної освіти, але відсутня у позашкільній

Крім того, пропонується надати засновникам державних і комунальних закладів позашкільної освіти право встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки та грошові винагороди у розмірах, що перевищують визначені Кабінетом Міністрів. Також передбачається можливість встановлення для працівників додаткових винагород і допомог, крім тих, що передбачені чинним законодавством у сфері освіти.

Метою законопроєкт є підвищення соціальних гарантій і престижності праці педагогічних працівників позашкільної освіти, а також створення правових підстав для їх матеріального стимулювання.

