Киберзащита Украины – парламент может принять закон о новом роде войск ВСУ

Профильный комитет рекомендовал Раде принять закон о создании Кибервойск ВСУ.

Состоялось очередное заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. По его итогам комитет рекомендовал Верховной Раде Украины принять во втором чтении и в целом законопроект о Киберсилах Вооруженных Сил Украины (регистр. №12349). Документ предусматривает создание в структуре Вооруженных Сил Украины отдельного рода сил — Киберсил.

Как сообщили в Аппарате Верховной Рады, среди основных задач Киберсил определены развитие и применение возможностей киберсдерживания, обеспечение военного превосходства над противником, а также ослабление его возможностей путем проведения киберопераций в киберпространстве или с его использованием.

Председатель комитета Александр Завитневич отметил, что создание Киберсил является логическим этапом развития Сил обороны с учетом современных угроз и опыта государств — членов НАТО. Также предусмотрено международное сотрудничество с НАТО, ЕС и другими странами в сфере противодействия глобальным киберугрозам.

Законопроект определяет правовой статус Киберсил, их задачи и функции, организационную структуру, а также порядок финансирования и материально-технического обеспечения. В их состав будут входить руководящий орган, воинские части, а также научно-образовательная и государственная исследовательская инфраструктура.

Кроме того, комитет рекомендовал парламенту принять в первом чтении за основу и в целом законопроект о внесении изменений в статью 13 Закона Украины «О Совете национальной безопасности и обороны Украины» (регистр. №14298). Документ унормовывает вопрос временного исполнения полномочий секретаря СНБО в случае его отсутствия и предусматривает, что эти обязанности будет выполнять один из заместителей в соответствии с решением секретаря.

