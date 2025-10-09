Киберсилы ВСУ смогут привлекать киберрезервистов без статуса военнослужащих – Верховная Рада одобрила законопроект

Киберсилы будут действовать под непосредственным военным руководством Главнокомандующего ВСУ, а на политическом уровне – под общим руководством Президента Владимира Зеленского.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 12349 о Киберсилах Вооруженных Сил Украины. Его внесли председатель Комитета по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич, а также Александр Федиенко, Марьяна Безуглая, Юрий Здебский, Никита Потураев и другие.

Киберсилы ВСУ предлагается создать как орган военного управления, который будет иметь возможность привлекать в свой состав гражданскую составляющую (киберрезервистов) на период проведения соответствующих мер по киберсдерживанию.

Киберрезервисты – это подготовленный человеческий ресурс, созданный из граждан Украины, имеющих необходимые знания, профессиональную подготовку и навыки для планирования и выполнения отдельных задач киберобороны, готовый для оперативного привлечения в состав Киберсил ВСУ.

Как отмечают авторы, в отличие от призывников, военнообязанных и резервистов, статус киберрезервиста не предусматривает обязательного обретения им статуса военнослужащего для привлечения в ряды Киберсил Вооруженных Сил Украины, может носить периодический и временный характер, основывается на определенных личных навыках лица в определенной отрасли и его мотивации. Киберсилы ВСУ будут организовывать периодическую учебу и слаженность киберрезервистов для формирования устойчивого кадрового интеллектуального потенциала мотивированных граждан Украины.

Киберсилы будут действовать под непосредственным военным руководством Главнокомандующего ВСУ, а на политическом уровне в сферах национальной безопасности и обороны государства – под общим руководством Верховного Главнокомандующего ВСУ – Президента Украины.

Основными задачами новосоздаваемых Киберсил ВСУ является наращивание и эффективное применение способностей киберсдерживания, получение Вооруженными Силами Украины военного превосходства против противника и ослабление его способностей путем проведения операций в электромагнитном спектре и киберпространстве.

Должностные оклады военнослужащих и служащих структуры Киберсил Вооруженных Сил Украины, деятельность которых напрямую связана с планированием, координацией, реализацией задач киберобороны Украины, устанавливается с коэффициентом 1,8 размеров должностных окладов, установленных Кабмином для соответствующих должностей военнослужащих и служащих Вооруженных Сил Украины.

Каждому военнослужащему и служащему структуры Киберсил ВСУ, принимавшим участие в планировании и проведении успешной кибероперации (киберкампаний, кибердействиях), выплачивается единовременное дополнительное вознаграждение в таких пропорциональных размерах в соответствии с размером прожиточного минимума на соответствующий год:

1) по решению Президента Украины для кибероперации стратегического уровня, замыслом которой было предотвращение вооруженной агрессии против Украины – 400 (т.е. от 1 211 200 грн);

2) по решению Главнокомандующего ВСУ для кибероперации стратегического и оперативного уровней по военным целям противника (потенциального противника) и поддержки государств – союзников Украины во время особого периода – 100 (т.е. от 302 800 грн);

3) по решению начальника (командира) Киберсил ВСУ – 25.

Вместе с тем, предлагается, чтобы статьи по повышенным должностным окладам и дополнительному вознаграждению вступили в силу с 1 января 2026 года.

Депутаты отмечают, что реализация закона будет осуществлена ​​в пределах средств Государственного бюджета Украины, предусмотренных Министерству обороны Украины на соответствующий год, в частности, в пределах бюджетной программы на 2025 год в пределах планируемых расходов в размере 14 млн грн для выполнения отдельных мероприятий радиоэлектронной и киберборьбы в Вооруженных Силах Украины.

Отдельные мероприятия Киберсил могут финансироваться за счет благотворительных пожертвований в соответствии с Законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» или в рамках международной технической помощи.

Автор: Наталя Мамченко

