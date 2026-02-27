  1. Законодавство
Кібероборона України – парламент може ухвалити закон про новий рід сил ЗСУ

13:36, 27 лютого 2026
Профільний комітет рекомендував Раді ухвалити закон про створення Кіберсил ЗСУ.
Кібероборона України – парламент може ухвалити закон про новий рід сил ЗСУ
Відбулося чергове засідання Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. За його підсумками комітет рекомендував Верховна Рада України ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт про Кіберсили Збройних Сил України (реєстр. №12349). Документ передбачає створення у структурі Збройні Сили України окремого роду сил — Кіберсил.

Як повідомили в Апараті Верховної Ради, серед основних завдань Кіберсил визначено розвиток і застосування спроможностей кіберстримування, забезпечення військової переваги над противником, а також послаблення його можливостей шляхом проведення кібероперацій у кіберпросторі або з його використанням.

Голова комітету Олександр Завітневич зазначив, що створення Кіберсил є логічним етапом розвитку Сил оборони з урахуванням сучасних загроз і досвіду держав — членів НАТО. Також передбачено міжнародну співпрацю з НАТО, ЄС та іншими країнами у сфері протидії глобальним кіберзагрозам.

Законопроєкт визначає правовий статус Кіберсил, їхні завдання та функції, організаційну структуру, а також порядок фінансування і матеріально-технічного забезпечення. До їх складу входитимуть керівний орган, військові частини, а також науково-освітня та державна дослідницька інфраструктура.

Крім того, комітет рекомендував парламенту ухвалити у першому читанні за основу та в цілому законопроєкт про внесення змін до статті 13 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» (реєстр. №14298). Документ унормовує питання тимчасового виконання повноважень секретаря РНБО у разі його відсутності та передбачає, що ці обов’язки виконуватиме один із заступників відповідно до рішення секретаря.

