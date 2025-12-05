Як задекларувати доходи з OnlyFans без підтверджувальних даних після видалення акаунта — роз’яснення ДПС

У ДПС заявили, що фізична особа повинна вести облік своїх доходів і витрат, необхідних для визначення загального річного оподатковуваного доходу, та зберігати всі документи, пов’язані з оподаткуванням.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Тернопільській області пояснило, як задекларувати доходи з OnlyFans без підтверджувальних даних після видалення акаунта

У відомстві нагадали, шо порядок оподаткування доходів фізичних осіб визначений у розділі IV Податкового кодексу України (ПКУ). Згідно з п. 162.1 ст. 162 ПКУ, платником податку на доходи фізичних осіб є фізична особа-резидент, яка отримує доходи як в Україні, так і за кордоном.

Іноземний дохід – це будь-який дохід, який резидент отримує за межами митної території України.

Відповідно до п.п. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 ПКУ, якщо джерело виплати доходу знаходиться за кордоном, цей дохід включається до загального річного оподатковуваного доходу. Фізична особа-отримувач зобов’язана подати річну декларацію і сплатити податок за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 ПКУ, за винятком доходів, для яких цим пунктом передбачені інші правила.

Також, згідно з п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПКУ, такі доходи є базою для нарахування військового збору.

Відповідно до п.п. «а» п. 176.1 ст. 176 ПКУ, платники податку зобов’язані вести облік доходів і витрат, якщо повинні подавати декларацію або мають право подати її для повернення надмірно сплачених сум чи податкової знижки.

Форма книги обліку доходів і витрат та правила її ведення визначені наказом Міністерства фінансів України від 23.06.2017 № 591.

Згідно з п. 44.1 ст. 44 ПКУ, для цілей оподаткування платники податків повинні вести облік доходів, витрат та інших показників на підставі первинних документів, бухгалтерських регістрів, фінансової звітності та іншої документації, пов’язаної з обчисленням і сплатою податків.

Платники також зобов’язані зберігати ці документи протягом строків, визначених законодавством, але не менше 1095 днів, якщо на них не поширюються спеціальні вимоги п.п. 44.3.1 та 44.3.2 п. 44.3 ст. 44 ПКУ.

«Отже, фізична особа повинна вести облік своїх доходів і витрат, необхідних для визначення загального річного оподатковуваного доходу, та зберігати всі документи, пов’язані з оподаткуванням.

Окремо варто врахувати, що відповідно до п. 1 ст. 22 Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах, будь-яка інформація, яку країна отримує в межах цієї Конвенції, вважається конфіденційною так само, як інформація, отримана відповідно до її внутрішнього законодавства або згідно з вимогами країни, що надала інформацію, якщо ці вимоги суворіші», - заявили в ДПС.

Така інформація може надаватися лише органам чи особам, які займаються оцінкою, збором або стягненням податків, виконанням рішень чи розглядом справ, пов’язаних із податками. Вони можуть використовувати її лише для цих цілей. Розголошення під час судового розгляду дозволяється лише за попереднім погодженням держави, яка надала інформацію, якщо інше не узгоджено сторонами (п. 2 ст. 22 Конвенції).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.