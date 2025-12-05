Как задекларировать доходы с OnlyFans без подтверждающих данных после удаления аккаунта — разъяснение ГНС

В ГНС заявили, что физическое лицо должно вести учет своих доходов и расходов, необходимых для определения общего годового налогооблагаемого дохода, и сохранять все документы, связанные с налогообложением.

Главное управление ГНС в Тернопольской области объяснило, как задекларировать доходы с OnlyFans без подтверждающих данных после удаления аккаунта.

В ведомстве напомнили, что порядок налогообложения доходов физических лиц определен в разделе IV Налогового кодекса Украины (НКУ). Согласно п. 162.1 ст. 162 НКУ, плательщиком налога на доходы физических лиц является физическое лицо-резидент, получающее доходы как в Украине, так и за ее пределами.

Иностранный доход — это любой доход, который резидент получает за пределами таможенной территории Украины.

В соответствии с п.п. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 НКУ, если источник выплаты дохода находится за границей, этот доход включается в общий годовой налогооблагаемый доход. Физическое лицо-получатель обязано подать годовую декларацию и уплатить налог по ставке, определенной п. 167.1 ст. 167 НКУ, за исключением доходов, для которых этим пунктом предусмотрены другие правила.

Также, согласно п. 161 подразд. 10 разд. XX НКУ, такие доходы являются базой для начисления военного сбора.

В соответствии с п.п. «а» п. 176.1 ст. 176 НКУ, плательщики налога обязаны вести учет доходов и расходов, если они должны подавать декларацию или имеют право подать ее для возврата излишне уплаченных сумм или налоговой скидки.

Форма книги учета доходов и расходов и правила ее ведения определены приказом Министерства финансов Украины от 23.06.2017 № 591.

Согласно п. 44.1 ст. 44 НКУ, для целей налогообложения плательщики налогов должны вести учет доходов, расходов и других показателей на основании первичных документов, бухгалтерских регистров, финансовой отчетности и иной документации, связанной с исчислением и уплатой налогов.

Плательщики также обязаны хранить эти документы в сроки, определенные законодательством, но не менее 1095 дней, если на них не распространяются специальные требования п.п. 44.3.1 и 44.3.2 п. 44.3 ст. 44 НКУ.

«Таким образом, физическое лицо должно вести учет своих доходов и расходов, необходимых для определения общего годового налогооблагаемого дохода, и сохранять все документы, связанные с налогообложением.

Отдельно следует учитывать, что согласно п. 1 ст. 22 Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам, любая информация, которую страна получает в рамках этой Конвенции, считается конфиденциальной так же, как информация, полученная в соответствии с ее внутренним законодательством или согласно требованиям страны, предоставившей информацию, если эти требования являются более строгими», — заявили в ГНС.

Такая информация может предоставляться только органам или лицам, которые занимаются оценкой, сбором или взысканием налогов, выполнением решений или рассмотрением дел, связанных с налогами. Они могут использовать ее только для этих целей. Разглашение во время судебного разбирательства допускается только при предварительном согласовании с государством, которое предоставило информацию, если иное не согласовано сторонами (п. 2 ст. 22 Конвенции).

