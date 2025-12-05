Як подати позовну заяву в Україні: прості кроки для захисту своїх прав

Громадяни мають право самостійно звертатися до суду без обов’язкового залучення юриста чи адвоката.

Захист своїх прав починається з першого кроку — подання позовної заяви. Це не лише юридична формальність, а й реальна можливість відстояти справедливість. Часто людям здається, що судовий процес обов’язково пов’язаний із складними процедурами та дорогими адвокатами, однак українське законодавство дозволяє громадянам самостійно звертатися до суду і представляти свої інтереси без участі юриста. Це право прямо передбачене Цивільним процесуальним кодексом України і дає можливість кожному відстояти свої права без зайвих витрат.

У житті трапляються ситуації, коли вирішити спір мирним шляхом не виходить — зокрема, коли йдеться про невиконані зобов’язання, порушення договорів, конфлікти щодо майна чи відмову державних органів виконувати свої функції. У таких випадках суд залишається дієвим механізмом, а подати позов значно простіше, ніж здається на перший погляд. Головне — дотриматися вимог закону і правильно оформити заяву.

Як правильно оформити позовну заяву

Щоб суд прийняв позов до розгляду, він має відповідати вимогам статті 175 Цивільного процесуального кодексу України. У заяві потрібно зазначити, до якого суду вона подається, вказати свої особисті дані та інформацію про відповідача. Далі слід чітко описати обставини справи: що саме сталося, у чому полягає порушення ваших прав і на які норми закону ви спираєтесь. Не менш важливо сформулювати конкретні вимоги — наприклад, стягнути кошти, визнати право власності чи зобов’язати вчинити певні дії.

До позову додають копії документів, які підтверджують викладені обставини: договори, квитанції, листування, фото чи відеодокази. Позов також має містити дату та підпис позивача. Окремо у заяві потрібно зазначити, що позивач раніше не подавав до цього ж відповідача іншого позову з такими самими вимогами. Це потрібно, щоб уникнути дублювання справ і зайвого навантаження на суд.

Зразки правильно оформлених позовних заяв можна знайти на офіційних сайтах судів або скористатися формами, доступними в системі електронного суду.

Судовий збір: хто і коли має сплачувати

Подаючи позов, потрібно враховувати судовий збір — обов’язковий платіж, розмір якого залежить від типу позову, його характеру та суми вимог. Квитанцію про сплату збору зазвичай подають разом із заявою, або ж збір можна оплатити онлайн через систему електронного судочинства.

Водночас закон передбачає низку категорій громадян, які звільняються від сплати судового збору. До них належать особи з інвалідністю I та II групи, ветерани війни, учасники бойових дій, громадяни, які отримують державну соціальну допомогу, а також опікуни чи піклувальники у спорах, що стосуються захисту прав дітей. У таких випадках до позову слід додати документи, що підтверджують право на пільгу.

Як подати позов до суду

Подати позовну заяву можна кількома способами — і кожен із них є офіційним. Найпоширеніший варіант — особисто подати документи до канцелярії суду, де вам видадуть підтвердження про прийняття заяви. Якщо немає можливості прийти особисто, позов можна надіслати поштою з описом вкладення та рекомендованим листом.

Ще зручніший спосіб — скористатися системою «Електронний суд». Для цього потрібен електронний підпис. Через особистий кабінет можна подати заяву онлайн, додати всі документи, отримати підтвердження про реєстрацію справи та надалі відстежувати її рух. Це економить час і дозволяє уникнути черг.

Автор: Анастасія Гришкова