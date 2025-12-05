На Івано-Франківщині виявили сексуалізовану рекламу алкоголю: підприємця оштрафували

Рекламу демонтували, а підприємця притягнули до відповідальності.

Фахівці Держпродспоживслужби Івано-Франківської області в листопаді зафіксували на одній із вулиць райцентру зовнішню рекламу алкогольного напою (глінтвейну), яка містила низку порушень законодавства.

На сітілайті розміщувався рекламний плакат із текстом «3+1 ГЛІНТВЕЙН для тебе та друзів». Центральною фігурою оголошення була жінка з оголеними плечима у сексуалізованій позі, яка смакувала апельсин. У Держпродспоживслужбі зазначають, що таке зображення використовувалося виключно як сексуальний об’єкт для привернення уваги, що є порушенням п. 15 ч. 1 ст. 8 Закону «Про рекламу».

Крім того, вказують у службі, вираз «3+1» суперечить одразу кільком нормам закону:

містить заохочення до вживання алкоголю (п. 8 ч. 3 ст. 22);

не містить інформації про строки та місце проведення рекламної акції (ч. 3 ст. 8).

Також зафіксовано інші порушення:

використання слів не державною мовою, при цьому назва закладу не відповідала зареєстрованому торговому знаку (порушення ч. 1 ст. 6);

фраза «для тебе та друзів», кажуть у Держпродспоживслужбі, створює враження, що вживання алкоголю є масовою соціальною нормою (порушення п. 10 ч. 3 ст. 22).

В Законі України «Про рекламу» чітко прописані статті, які забороняють дискримінаційну рекламу та рекламу алкогольних напоїв, контроль за їх дотриманням здійснює Держпродспоживслужба згідно зі ст.26 цього закону.

Рекламу вже демонтовано, а підприємця притягнуто до відповідальності — на нього накладено штраф у розмірі п’ятикратної вартості розповсюдженої реклами.

