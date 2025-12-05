На Ивано-Франковщине выявили сексуализированную рекламу алкоголя: предпринимателя оштрафовали

Рекламу демонтировали, а предпринимателя привлекли к ответственности.

Специалисты Госпродпотребслужбы Ивано-Франковской области в ноябре зафиксировали на одной из улиц райцентра наружную рекламу алкогольного напитка (глинтвейна), которая содержала ряд нарушений законодательства.

На сити-лайте размещался рекламный плакат с текстом «3+1 ГЛИНТВЕЙН для тебя и друзей». Центральной фигурой объявления была женщина с оголенными плечами в сексуализированной позе, которая смаковала апельсин. В Госпродпотребслужбе отмечают, что такое изображение использовалось исключительно как сексуальный объект для привлечения внимания, что является нарушением п. 15 ч. 1 ст. 8 Закона «О рекламе».

Кроме того, указывают в службе, выражение «3+1» противоречит сразу нескольким нормам закона:

содержит поощрение к употреблению алкоголя (п. 8 ч. 3 ст. 22);

не содержит информации о сроках и месте проведения рекламной акции (ч. 3 ст. 8).

Также зафиксированы другие нарушения:

использование слов не на государственном языке, при этом название заведения не соответствовало зарегистрированному торговому знаку (нарушение ч. 1 ст. 6);

фраза «для тебя и друзей», говорят в Госпродпотребслужбе, создает впечатление, что употребление алкоголя является массовой социальной нормой (нарушение п. 10 ч. 3 ст. 22).

В Законе Украины «О рекламе» четко прописаны статьи, которые запрещают дискриминационную рекламу и рекламу алкогольных напитков, контроль за соблюдением которых осуществляет Госпродпотребслужба согласно ст. 26 этого закона.

Рекламу уже демонтировали, а предпринимателя привлекли к ответственности — на него наложен штраф в размере пятикратной стоимости распространенной рекламы.

