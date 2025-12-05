У Верховному Суді проходить круглий стіл «Взаємодія судової влади та медіа» – текстова трансляція

Судді, медіа і правники обговорюють підходи до висвітлення стану здійснення правосуддя.

У п’ятницю, 5 грудня, у Верховному Суді відбувається круглий стіл «Взаємодія судової влади та медіа». Захід організовано Верховним Судом спільно з Програмою підтримки ОБСЄ для України. В межах заходу будуть обговорюються питання визначення спільних стандартів висвітлення стану здійснення правосуддя.

Модераторами дискусії виступають Андрій Куликов, голова Комісії з журналістської етики, журналіст, редактор, теле- і радіоведучий, медіаексперт, а також Сергій Гришко, голова Комітету Асоціації правників України з процесуального права.

У заході беруть участь голова Верховного Суду Станіслав Кравченко, голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді Олена Кібенко, заступник головної редакторки видання «Бабель» Гліб Гусєв, член Вищої ради правосуддя Олександр Сасевич, член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Віталій Гацелюк та член Ради суддів України Андрій Потапенко.

15:16 Адвокат Сергій Глотов пояснив, що медіа діляться на публічні та анонімні. Так, «Будь-які правила гра можливі тільки з публічними медіа», - заявив Глотов. Він зауважив, що має бути повага до фактів у висвітленні правди.

На анонімні ж медіа, за словами Глотова, реагувати не треба.

14:43 Зокрема, суддя-спікер Великої Палати Верховного Суду Костянтин Пільков наголосив на важливості дотримання інформаційної гігієни.

Він також додав на важливості створення проекту щодо засад комунікаційної політики Верховного Суду – взаємодії суддів та медіа.

14:37 Судді перейшли до загального обговорення

14:32 Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко наголосив на механізмах правової відповідальності при висвітленні в медіа інформації.

14:27 Судді перейшли до обговорення.

Судді підняли питання привабливості висвітленості інформації про суди та дотримання справедливого балансу.

14:17 Член Ради суддів України Андрій Потапенко наголосив на необхідності розробки комунікаційних курсів задля навчання працівників судових апаратів.

Він додав, що верховенство права необхідне суспільству. А для для цього судова система має вміти якісно та зрозуміло комунікувати з громадянами

За його словами, професійні комунікаційні навички працівників судів допоможуть підвищити рівень довіри до правосуддя, уникнути непорозумінь та зробити судову владу більш відкритою й зрозумілою для людей.

14:09 Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Віталій Гацелюк зазначив, що на YouTube-каналі більше 50% серед переглядачів – жінки. «Отже, з гендерною рівністю все гаразд» - зазначив суддя.

Щодо комунікації зі ЗМІ Гацелюк навів цитату: «якщо ти не комунікуєш, ти не існуєш». За його словами, суди впорюються з комунікаційною функцією. «Надаючи суспільству правильний і структурований обсяг інформації про діючих суддів, потрібно і зберегти баланс між відкритістю і таємністю», - звернувся Гацелюк до суддів та представників медіа, наголосивши на обʼєктивності висвітлення інформації, незалежно чи погоджуються чи не погоджуються з певними рішеннями, оцінками діяльності. За його словами Верховний Суд комунікує системно і доволі швидко і готовий до оцінки комунікаційної діяльності ВС.

