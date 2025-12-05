В Верховном Суде проходит круглый стол «Взаимодействие судебной власти и СМИ» – текстовая трансляция

Судьи, СМИ и юристы обсуждают подходы к освещению состояния осуществления правосудия.

В пятницу, 5 декабря, в Верховном Суде проходит круглый стол «Взаимодействие судебной власти и СМИ». Мероприятие организовано Верховным Судом совместно с Программой поддержки ОБСЕ для Украины. В рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы определения общих стандартов освещения состояния осуществления правосудия.

Модераторами дискуссии выступают Андрей Куликов, председатель Комиссии по журналистской этике, журналист, редактор, теле- и радиоведущий, медиаэксперт, а также Сергей Гришко, председатель Комитета Ассоциации юристов Украины по процессуальному праву.

В мероприятии принимают участие председатель Верховного Суда Станислав Кравченко, председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, судья Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде Елена Кибенко, заместитель главного редактора издания «Бабель» Глеб Гусев, член Высшего совета правосудия Александр Сасевич, член Высшей квалификационной комиссии судей Украины Виталий Гацелюк и член Совета судей Украины Андрей Потапенко.

15:16 Адвокат Сергій Глотов пояснив, що медіа діляться на публічні та анонімні. Так, «Будь-які правила гра можливі тільки з публічними медіа», - заявив Глотов. Він зауважив, що має бути повага до фактів у висвітленні правди.

На анонімні ж медіа, за словами Глотова, реагувати не треба.

14:43 Зокрема, суддя-спікер Великої Палати Верховного Суду Костянтин Пільков наголосив на важливості дотримання інформаційної гігієни.

Він також додав на важливості створення проекту щодо засад комунікаційної політики Верховного Суду – взаємодії суддів та медіа.

14:37 Судді перейшли до загального обговорення

14:32 Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко наголосив на механізмах правової відповідальності при висвітленні в медіа інформації.

14:27 Судді перейшли до обговорення.

Судді підняли питання привабливості висвітленості інформації про суди та дотримання справедливого балансу.

14:17 Член Ради суддів України Андрій Потапенко наголосив на необхідності розробки комунікаційних курсів задля навчання працівників судових апаратів.

Він додав, що верховенство права необхідне суспільству. А для для цього судова система має вміти якісно та зрозуміло комунікувати з громадянами

За його словами, професійні комунікаційні навички працівників судів допоможуть підвищити рівень довіри до правосуддя, уникнути непорозумінь та зробити судову владу більш відкритою й зрозумілою для людей.

14:09 Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Віталій Гацелюк зазначив, що на YouTube-каналі більше 50% серед переглядачів – жінки. «Отже, з гендерною рівністю все гаразд» - зазначив суддя.

Щодо комунікації зі ЗМІ Гацелюк навів цитату: «якщо ти не комунікуєш, ти не існуєш». За його словами, суди впорюються з комунікаційною функцією. «Надаючи суспільству правильний і структурований обсяг інформації про діючих суддів, потрібно і зберегти баланс між відкритістю і таємністю», - звернувся Гацелюк до суддів та представників медіа, наголосивши на обʼєктивності висвітлення інформації, незалежно чи погоджуються чи не погоджуються з певними рішеннями, оцінками діяльності. За його словами Верховний Суд комунікує системно і доволі швидко і готовий до оцінки комунікаційної діяльності ВС.

