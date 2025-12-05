  1. Суспільство
Святий Миколай перетнув кордон на Львівщині та вже в’їхав до України — прикордонники показали фото

17:44, 5 грудня 2025
Святий Миколай прибув через «Раву-Руську», а 6 грудня на кордоні запрацює його казкова резиденція.
Святий Миколай перетнув кордон на Львівщині та вже в’їхав до України — прикордонники показали фото
Фото: 7 прикордонний Карпатський загін
Святий Миколай справді приїхав до України — і зробив це через пункт пропуску «Рава-Руська». Прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону оформили його так само, як і всіх мандрівників, тож тепер Миколай офіційно на українській землі та готовий творити дива.

Вже 6 грудня о 10:00 у «Раві-Руській» запрацює його святкова резиденція. Подорожні, які в’їжджатимуть в Україну, зможуть потрапити у справжню зимову казку: фотозона, зустріч із Миколаєм і подарунки для малечі.

У цей день кожна дитина, що перетинатиме кордон на Львівщині, отримає солодкий презент і святкову листівку зі спеціальним QR-кодом. Перейшовши за ним, можна отримати персональне відеопривітання від Миколая — навіть якщо не вдасться відвідати його резиденцію.

Святий Миколай уже на українській землі, а прикордонники закликають не проґавити нагоду побачити справжнє диво.

Фото: 7 прикордонний Карпатський загін

