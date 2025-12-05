Святой Николай пересек границу во Львовской области и уже въехал в Украину — пограничники показали фото

Святой Николай прибыл через «Раву-Русскую», а 6 декабря на границе заработает его сказочная резиденция.

Фото: 7 пограничный Карпатский отряд

Святой Николай действительно приехал в Украину — и сделал это через пункт пропуска «Рава-Русская». Пограничники 7 пограничного Карпатского отряда оформили его так же, как и всех путешественников, так что теперь Николай официально на украинской земле и готов творить чудеса.

Уже 6 декабря в 10:00 в «Раве-Русской» заработает его праздничная резиденция. Путешественники, въезжающие в Украину, смогут попасть в настоящую зимнюю сказку: фотозона, встреча с Николаем и подарки для детворы.

В этот день каждый ребенок, пересекающий границу во Львовской области, получит сладкий презент и праздничную открытку со специальным QR-кодом. Перейдя по нему, можно получить персональное видео-поздравление от Николая — даже если не удастся посетить его резиденцию.

Святой Николай уже на украинской земле, а пограничники призывают не упустить шанс увидеть настоящее чудо.

