  1. Общество
  2. / В Украине

В Киеве зажгли огни на главной новогодней елке, фото

17:36, 5 декабря 2025
Накануне Дня Святого Николая в Киеве открыли главную елку страны.
В Киеве зажгли огни на главной новогодней елке, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Накануне Дня Святого Николая на Софийской площади в Киеве торжественно зажгли главную елку страны. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Несмотря на войну, традицию устанавливать новогоднее дерево в центре столицы сохранили.

Идея оформления вдохновлена фресками Софии Киевской — символами времени, силы и тишины.

елку украсили более чем 4,5 тысячами игрушек и подсветили теплой гирляндой, которая создает особую атмосферу тихого зимнего праздника.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев Новый год Рождество свято ялинка

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Усыновление через границы: как судебное решение в Польше обрело силу в Украине

Украинский суд признал постановление польского суда, закрепив правовой статус малолетнего ребенка.

В Украине урегулируют порядок выплаты вознаграждения разоблачителям коррупции: что предлагает законопроект 14274

В Раде предлагают обновить правила выплаты вознаграждений обличителям коррупции.

В Верховном Суде проходит круглый стол «Взаимодействие судебной власти и СМИ» – текстовая трансляция

Судьи, СМИ и юристы обсуждают подходы к освещению состояния осуществления правосудия.

Как подать исковое заявление в Украине: простые шаги для защиты своих прав

Граждане имеют право самостоятельно обращаться в суд без обязательного участия юриста или адвоката.

Рада включила в повестку дня скандальный законопроект об охоте: в перечень охотничьих животных добавляют барсука

Резонансный законопроект об охоте возвращается: барсуки, тепловизоры и специальная конфискация

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]