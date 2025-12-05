В Киеве зажгли огни на главной новогодней елке, фото
17:36, 5 декабря 2025
Накануне Дня Святого Николая в Киеве открыли главную елку страны.
Накануне Дня Святого Николая на Софийской площади в Киеве торжественно зажгли главную елку страны. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
Несмотря на войну, традицию устанавливать новогоднее дерево в центре столицы сохранили.
Идея оформления вдохновлена фресками Софии Киевской — символами времени, силы и тишины.
елку украсили более чем 4,5 тысячами игрушек и подсветили теплой гирляндой, которая создает особую атмосферу тихого зимнего праздника.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.