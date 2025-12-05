В Киеве зажгли огни на главной новогодней елке, фото

Накануне Дня Святого Николая в Киеве открыли главную елку страны.

Накануне Дня Святого Николая на Софийской площади в Киеве торжественно зажгли главную елку страны. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Несмотря на войну, традицию устанавливать новогоднее дерево в центре столицы сохранили.

Идея оформления вдохновлена фресками Софии Киевской — символами времени, силы и тишины.

елку украсили более чем 4,5 тысячами игрушек и подсветили теплой гирляндой, которая создает особую атмосферу тихого зимнего праздника.

