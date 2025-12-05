Укрпочта объяснила, на что можно тратить средства «Зимней поддержки» и почему отклоняют платежи

В компании сообщают, что за первые недели действия программы выявили немало типичных ситуаций, когда платежи приходится отклонять.

Более 1 000 000 украинцев уже оформили участие в программе «Зимняя поддержка» через Укрпочту и начали получать выплаты. В компании сообщают, что за первые недели действия программы выявили немало типичных ситуаций, когда платежи приходится отклонять. Чтобы избежать очередей и недоразумений, Укрпочта разъяснила, на что именно можно тратить эти средства.

На что разрешено тратить средства «Зимней поддержки»

Оплата картой Национальный кешбэк в отделениях Укрпочты разрешена только за такие услуги и товары:

коммунальные услуги;

почтовые услуги (отправка и получение писем и посылок);

подписка на украинские газеты и журналы;

приобретение лекарств и других товаров украинского производства, входящих в перечень программы;

донаты в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Особый порядок относительно наложенного платежа

Наложенный платеж можно оплатить средствами программы лишь в том случае, если содержимое посылки — товары украинского производства, которые входят в программу «Национальный кешбэк».

«Условно: за украинское сало заплатить можно, а за испанский хамон — нет», — отмечают в Укрпочте.

Прием заявок продолжается

Укрпочта напоминает, что подать заявку на участие в программе «Зимняя поддержка» можно до 24 декабря, то есть до Рождества.

Обновленные правила должны помочь избежать отказов в платежах и сделать использование программы более комфортным для всех получателей.

