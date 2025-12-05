Укрпошта пояснила, на що можна витрачати кошти «Зимової підтримки» та чому відхиляють платежі

У компанії повідомляють, що за перші тижні дії програми виявили чимало типових ситуацій, коли платежі доводиться відхиляти.

На що дозволено витрачати кошти «Зимової підтримки»

Оплата карткою Національний кешбек у відділеннях Укрпошти дозволена лише за такі послуги та товари:

комунальні послуги;

поштові послуги (відправлення та отримання листів і посилок);

передплата українських газет і журналів;

придбання ліків та інших товарів українського виробництва, що входять до переліку програми;

донати на підтримку Збройних Сил України.

Особливий порядок щодо післяплати

Післяплату можна оплатити коштами програми лише в тому разі, якщо вміст посилки — товари українського виробництва, які входять до програми «Національний кешбек».

«Умовно: за українське сало сплатити можна, а за іспанський хамон – ні», — зазначають в Укрпошті.

Прийом заяв триває

Укрпошта нагадує, що подати заяву на участь у програмі «Зимова підтримка» можна до 24 грудня, тобто до Різдва.

Оновлені правила мають допомогти уникнути відмов у платежах та зробити користування програмою комфортнішим для всіх отримувачів.

