Укрпошта пояснила, на що можна витрачати кошти «Зимової підтримки» та чому відхиляють платежі

16:14, 5 грудня 2025
У компанії повідомляють, що за перші тижні дії програми виявили чимало типових ситуацій, коли платежі доводиться відхиляти.
Понад 1 000 000 українців уже оформили участь у програмі «Зимова підтримка» через Укрпошту та почали отримувати виплати. У компанії повідомляють, що за перші тижні дії програми виявили чимало типових ситуацій, коли платежі доводиться відхиляти. Щоб уникнути зайвих черг та непорозумінь, Укрпошта роз’яснила, на що саме можна витрачати ці кошти.

На що дозволено витрачати кошти «Зимової підтримки»

Оплата карткою Національний кешбек у відділеннях Укрпошти дозволена лише за такі послуги та товари:

  • комунальні послуги;
  • поштові послуги (відправлення та отримання листів і посилок);
  • передплата українських газет і журналів;
  • придбання ліків та інших товарів українського виробництва, що входять до переліку програми;
  • донати на підтримку Збройних Сил України.

Особливий порядок щодо післяплати

Післяплату можна оплатити коштами програми лише в тому разі, якщо вміст посилки — товари українського виробництва, які входять до програми «Національний кешбек».

«Умовно: за українське сало сплатити можна, а за іспанський хамон – ні», — зазначають в Укрпошті.

Прийом заяв триває

Укрпошта нагадує, що подати заяву на участь у програмі «Зимова підтримка» можна до 24 грудня, тобто до Різдва.

Оновлені правила мають допомогти уникнути відмов у платежах та зробити користування програмою комфортнішим для всіх отримувачів.

